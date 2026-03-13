Salta posible esquema de retiro irregular de cemento en la INC

Un presunto esquema para retirar cemento de manera irregular de la Industria Nacional del Cemento (INC) fue detectado recientemente por la Auditoría Interna de la institución. El caso derivó en la denuncia ante el Ministerio Público y en el apartamiento de tres funcionarios del área comercial, mientras avanzan las investigaciones.

De acuerdo con los primeros indicios, el mecanismo consistiría en la reimpresión de órdenes de entrega, un documento interno que utilizan los clientes para retirar las bolsas de cemento adquiridas. Estas reimpresiones, que están prohibidas salvo autorización expresa del gerente comercial, habrían sido utilizadas para retirar nuevamente productos utilizando documentos ya emitidos.

Según denunciantes dentro de la institución, el procedimiento se realizaba presentando estas órdenes y facturas duplicadas o incluso aparentemente falsificadas en la báscula al momento de retirar el cemento, lo que habría permitido concretar entregas adicionales de producto. La situación genera preocupación en la estatal y exígen a las autoridades de la cementera estatal a aclarar la situación.

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Funcionarios apartados

Los funcionarios involucrados son Audrey Barreto, Jorge Delgado y Abdón Alcaraz, todos pertenecientes al área comercial de la cementera estatal. Los tres fueron removidos de sus funciones mientras se desarrolla el proceso administrativo, según confirmó el presidente de la INC, Gerardo Guerrero, quien explicó que la irregularidad fue detectada durante un control aleatorio realizado por la Auditoría General Interna.

“El sistema detectó la reimpresión de un documento interno denominado orden de entrega, cuya reproducción está terminantemente prohibida salvo autorización del gerente comercial. Esa situación nos llamó la atención y empezamos a investigar”, señaló.

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Guerrero indicó que, tras detectarse las operaciones, los funcionarios mencionados fueron trasladados de sus cargos y se inició un sumario administrativo que será llevado adelante por un juez sumariante designado a través del Viceministerio de Capital Humano. Al cierre de esta nota no tuvimos respuesta de los funcionarios involucrados para tener su versión.

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Presentaron denuncia ante la Fiscalía

Además del proceso administrativo, las autoridades de la INC presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público para que se investigue la posible comisión de hechos punibles.

“Ya cumplimos con lo administrativo y también con lo penal. Hicimos la denuncia ante la Fiscalía y estamos esperando la designación del fiscal que llevará el caso”, explicó el titular de la cementera estatal.

El directivo aclaró que, hasta el momento, no se detectó un daño patrimonial confirmado y que siguen investigando.

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Sospechan que el esquema podría repetirse con varios clientes

El presidente de la INC también señaló que existe la presunción de que el mecanismo podría haberse utilizado en otros casos, por lo que la auditoría interna sigue revisando operaciones anteriores.

“Tenemos la presunción de que pueda haber más casos sobre esa situación o que suceda con otros clientes en donde facturas y órdenes de entrega fueron reimpresas para poder retirar cemento”, indicó. No obstante, aclaró que en algunos casos esas reimpresiones todavía no habrían llegado a materializarse en retiros en la báscula o en la oficina de expedición.

El titular de la cementera explicó que otro aspecto que llamó la atención de los auditores fue el lapso de tiempo entre la emisión original del documento y su reimpresión. Según detalló, en algunos casos se detectaron intervalos de entre tres y cuatro meses.

“Esta situación que encontramos corresponde a una venta realizada en octubre de 2025 y la reimpresión del documento se hizo en enero de 2026”, precisó.

Así habría funcionado el mecanismo

De acuerdo con las sospechas de la administración de la INC, el esquema consistiría en reimprimir la orden de entrega para volver a presentarla en la báscula y retirar nuevamente el producto que ya había sido despachado previamente.

“Lo que hacían era reimprimir el documento para llevarlo nuevamente a la báscula y poder sacar otra vez el producto”, explicó Guerrero.

El presidente de la estatal agregó que, hasta el momento, las investigaciones no confirmaron que el retiro duplicado se haya concretado, aunque advirtió que el análisis de los registros continúa.

“Conforme vamos investigando, en algún momento vamos a darnos cuenta de que la cantidad de órdenes de entrega que tiene el cliente ya no coincide con el saldo que tiene para retirar”, señaló.

Guerrero indicó que todos estos datos están siendo recopilados para remitirlos al Ministerio Público en caso de que sea necesario ampliar la denuncia presentada.

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¿Facturas falsas?

Guerrero también descartó que en el caso se haya producido clonación de facturas, como inicialmente se mencionó. Explicó que la INC utiliza facturación electrónica, por lo que las facturas se emiten digitalmente y son enviadas al correo del cliente, además de quedar registradas en el sistema de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), lo que impide clonarlas.

“No hubo clonación de facturas. Lo que hubo fue la reimpresión de órdenes de entrega, que son documentos internos utilizados para retirar el cemento”, precisó.