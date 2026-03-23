Copaco: tras anunciar movilización permanente, funcionarios ahora hablan de “diálogo ameno”

El Sindicato de Trabajadores de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Sintraco) convocó a los funcionarios de la estatal a movilizarse desde hoy en la Central 1 de la telefónica pública, ubicada sobre Alberdi casi General Díaz, en Asunción.

Según habían advertido, la medida debía extenderse hasta obtener una respuesta favorable a sus reclamos; sin embargo, informaron que la jornada concluyó con un “diálogo ameno” con la presidenta interina de la estatal, Natalia Borgognon.

Rolando Melgarejo, secretario general de Sintraco, informó esta tarde que recibieron promesas de pago y que existe un compromiso por parte de las autoridades.

“En realidad tuvimos un diálogo ameno con la presidenta, con todos los compañeros que estuvimos presentes, como para encontrar ya una solución inmediata a nuestra problemática. Hay un compromiso de parte de ella. En estos días va a reunirse con autoridades del Gobierno y para el viernes, aproximadamente, ya tendremos un panorama más certero”, expresó.

¿Hubo poca convocatoria a la movilización?

Asimismo, de acuerdo con fuentes internas de la estatal, pocos trabajadores participaron de la movilización, que en principio había sido anunciada como permanente.

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En un pronunciamiento, los empleados de la telefónica estatal habían denunciado la semana pasada una situación crítica debido al incumplimiento en el pago de salarios y otros derechos laborales, lo que —según afirmaron— afecta a la totalidad de los trabajadores.

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“El pago del salario es un derecho inalienable”, señala el comunicado, en el que recuerdan que la Constitución Nacional establece la prioridad de la remuneración. En ese sentido, citan el artículo 92, que garantiza una retribución que asegure una vida digna, y el artículo 25, que dispone la prioridad del pago salarial sobre otras obligaciones del empleador.

Sintraco hizo un llamado al Gobierno para que brinde una solución definitiva a la crisis que atraviesan Copaco SA y Vox, y reafirmó su postura en defensa de los puestos de trabajo y las reivindicaciones laborales.