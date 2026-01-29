Copaco: Fiscalía ordenó detención de dos imputados por presunta estafa de G. 1.100 millones

Las agentes fiscales Laura Giacummo y Belinda Bobadilla, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, dispusieron la detención de dos ex altos funcionarios de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco), imputados en una causa abierta por el presunto desvío de más de G. 1.100 millones de fondos del ente estatal a sus cuentas bancarias personales.

Se trata de Osmar Cañete Roa, exgerente administrativo financiero, y Roque Alberto Damián Valdez Centurión, exjefe del Departamento de Tesorería. Ambos habrían aprovechado sus cargos y el acceso a los sistemas internos y a las cuentas bancarias de la empresa para implementar un mecanismo destinado a simular egresos de dinero a favor de la Municipalidad de Asunción y otros proveedores, con el objetivo de ocultar el presunto desvío de fondos.

Los dos imputados fueron detenidos este jueves en la vía pública, en cumplimiento de la orden fiscal, y posteriormente trasladados hasta la sede del Ministerio Público, donde se les tomó declaración indagatoria en el marco de la investigación en curso.

Lea más: Fiscalía allanó viviendas de funcionarios de Copaco: sube el monto del posible desvío

Los detalles de la imputación

De acuerdo con la imputación, Cañete utilizaba un token habilitado del Banco Nacional de Fomento (BNF), entidad en la que Copaco posee cuentas corrientes, lo que le habría permitido autorizar transferencias de dinero hacia su propia cuenta y a la del tesorero Valdez Centurión. Ambos tenían acceso a la cuenta bancaria institucional y al sistema de autorización mediante token.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El esquema habría sido posible con la participación del jefe de Tesorería, quien tenía a su cargo la carga de las transferencias bancarias para pagos a proveedores, así como los movimientos entre las cuentas de Copaco. Si bien Valdez Centurión realizaba las operaciones, todas las transferencias requerían la aprobación final de Cañete, quien las validaba mediante el uso del token bancario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Sindicato de Copaco denuncia que habría más desfalcos y otros funcionarios involucrados

Un tercer imputado habría eliminado datos

En el marco de la investigación, la Fiscalía también imputó a un tercer funcionario, Víctor Marcelo Jacquet Pintos, por presuntamente haber eliminado del sistema informático administrativo y contable de Copaco, denominado SAF, los datos correspondientes a 20 facturas inicialmente consignadas a favor de la Municipalidad de Asunción. El hecho se habría registrado el 5 de enero de 2026 y habría sido realizado por orden de Cañete, según el Ministerio Público.

Las representantes fiscales presentaron imputación contra los tres funcionarios por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, instigación a la alteración de datos, producción de documento no auténtico y alteración de datos relevantes para la prueba. Asimismo, solicitaron la prisión preventiva para los dos principales imputados y la aplicación de medidas alternativas a la prisión para el tercer procesado, funcionario del ente.