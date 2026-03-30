En Central, Caaguazú e Itapúa hubo la mayor reducción de la pobreza

Al analizar la información por área de residencia, los datos del INE muestran que la reducción se produjo tanto en zonas urbanas como rurales. En el área urbana, la población en situación de pobreza pasó de 732.434 en 2024 a 597.313 en 2025, lo que implica una disminución de 135.121 personas. En el área rural, la cantidad de personas en situación de pobreza se redujo de 465.856 a 387.813, con una diferencia de 78.043 personas. En términos absolutos, la mayor reducción se concentra en el área urbana, aunque el descenso también se registra en zonas rurales.

A nivel departamental, los datos oficiales permiten observar que la disminución de la pobreza en términos absolutos se presenta en todos los departamentos del país, con distintas magnitudes. El departamento Central registra la mayor reducción, con una variación de 44.879 personas, al pasar de 242.625 en 2024 a 197.746 en 2025. Este resultado se vincula con el tamaño poblacional del departamento y su peso dentro del total nacional.

Caaguazú presenta una disminución de 35.095 personas en situación de pobreza, con una reducción de 136.938 a 101.843. Itapúa registra una variación de 31.203 personas, pasando de 132.917 a 101.714. En Alto Paraná, la población en situación de pobreza disminuye en 21.061 personas, al pasar de 138.713 a 117.652.

Otros departamentos también registran reducciones en términos absolutos, aunque de menor magnitud. Concepción muestra una disminución de 14.632 personas, mientras que Cordillera presenta una reducción de 13.067 personas. San Pedro registra una caída de 12.751 personas, al pasar de 105.065 a 92.314.

En Canindeyú, la disminución alcanza 10.542 personas, mientras que Caazapá presenta una reducción de 7.659 personas. Misiones registra una variación de 6.786 personas y Presidente Hayes de 6.131 personas. Estos resultados muestran una reducción generalizada en distintos territorios del país.

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En Asunción, los datos del INE indican una disminución de 3.078 personas en situación de pobreza, pasando de 29.726 en 2024 a 26.648 en 2025. Ñeembucú presenta una reducción de 2.889 personas, Guairá de 2.004 y Paraguarí de 1.245 personas. En el caso de Amambay, la variación es de 142 personas, constituyendo la menor reducción en términos absolutos entre los departamentos.

La información del INE muestra que la reducción de la pobreza en términos absolutos se distribuye en todo el territorio nacional, con diferencias en la magnitud de la variación entre departamentos. Los mayores descensos se observan en aquellos departamentos con mayor número de personas en situación de pobreza en el periodo inicial, mientras que las variaciones más reducidas corresponden a departamentos con menor volumen absoluto.

El enfoque en valores absolutos permite observar directamente la variación en la cantidad de personas en situación de pobreza entre ambos años, sin considerar cambios en proporciones o tasas. En este sentido, los resultados muestran una disminución en todos los niveles de desagregación presentados, lo que facilita la comparación entre territorios y la identificación de diferencias en la magnitud de los cambios registrados.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones