MOPC libera cobro de peajes en estos puestos y días de la Semana Santa

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció la liberación temporal del cobro de peajes. Según informó la ministra Claudia Centurión, esta decisión responde a una instrucción directa del presidente Santiago Peña. Con esta decisión, se apunta a que el tránsito fluya con mayor rapidez.

Según explicó Centurión, titular de la cartera, la operativa se aplicará bajo la modalidad de “tarifa cero” en horarios específicos.

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“Esta medida replica exactamente la operativa que llevamos adelante con éxito el año pasado”, señaló la ministra.

Días y horarios de liberación

Es fundamental que los conductores tengan en cuenta el cronograma para no toparse con sorpresas. La liberación no será durante toda la semana, sino en las ventanas de tiempo donde se prevé el mayor flujo de salida y retorno.

Miércoles 1 de abril: El paso será gratuito desde las 12:00 hasta las 23:59 .

Domingo 5 de abril: Se liberarán los puestos desde las 00:00 hasta las 23:59 horas (todo el día).

Es importante subrayar que durante los días jueves, viernes y sábado santo, el cobro se mantendrá de manera normal, con las tarifas vigentes en cada puesto.

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¿Cuáles son los puestos liberados?

La medida alcanza a un total de 15 puestos de peajes del MOPC. En el departamento Central, el peaje de Itá (ruta PY01) levantará sus barreras. En la zona de Presidente Hayes, los viajeros pasarán libremente por Remanso, Héroes del Chaco y Pozo Colorado (ruta PY09).

Hacia el norte y el este, la disposición incluye a Emboscada (ruta PY03) en Cordillera; así como 25 de Diciembre y Guayayví (ruta PY03), y los puestos de Río Verde y Tacuara (ruta PY08) en el departamento de San Pedro. En Paraguarí, el beneficio llega al peaje de Caapucú (ruta PY01).

En el sur del país, los puntos liberados son el Portal de Itapúa (ruta PY01), Trinidad (ruta PY06) y Mayor Otaño (ruta PY07). Finalmente, en Alto Paraná se libera Iruña (ruta PY06) y en Concepción el puesto de Horqueta (ruta PY05).

Cuidado, los peajes privados sí se pagan

El MOPC aclaró que esta liberación no afecta a los puestos tercerizados. Esto significa que en Ypacaraí, Nueva Londres, Juan Manuel Frutos, Minga Guazú y la Ecovía, los conductores deberán abonar la tasa correspondiente sin excepciones.