Barrios de Pilar quedan aislados tras lluvias y vecinos apuntan a obras mal ejecutadas por el Consorcio

Vecinos de los barrios Colinas, Aurora y San Quintín denunciaron que quedaron prácticamente atrapados y sin vías de salida luego de la intensa lluvia registrada en la ciudad. Atribuyeron el problema a las deficientes condiciones en que fueron dejadas las calles tras las obras de alcantarillado sanitario correspondiente a la Fase B de la Defensa Costera de Pilar.

La Fase B de la Defensa Costera de Pilar está siendo ejecutada por el Consorcio Sanitario Ñeembucú, integrado por las firmas Constructora Heisecke SA, Benito Roggio e Hijos SA y Los Trigales (LT) SA, con una inversión que asciende a 54 millones de dólares.

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Los pobladores responsabilizan de la situación que sufren al Consorcio Sanitario Ñeembucú, encargado de ejecutar los trabajos dentro del proyecto de la Defensa Costera Fase B. Según manifestaron, la empresa no cumplió con el compromiso de dejar los caminos en iguales o mejores condiciones, ya que tras la colocación de tuberías no se realizó el debido tapado ni la compactación del suelo.

A raíz de esta situación, y tras las precipitaciones, varios tramos quedaron con tierra suelta y lodazales, provocando que vehículos quedaran atascados, incluso con daños materiales, según denunciaron los afectados.

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El ingeniero Hugo Ruiz, fiscalizador de la obra y representante de CIALPA SA, reconoció la existencia de problemas en algunos puntos intervenidos y se comprometió a mejorar las condiciones, incluyendo la colocación de señalizaciones para advertir a los conductores.

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La concejal municipal Marialba Campias (PLRA) informó que realizó un recorrido por los barrios afectados, donde recogió datos y reclamos de los vecinos para canalizarlos ante la Municipalidad.

“El Consorcio se comprometió a colocar ripio luego de los trabajos, pero pusieron tierra roja sin ripio, y ese no era el acuerdo”, cuestionó.