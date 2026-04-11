Sube el combustible y bajan las ventas, lamentan comerciantes

Desde el icónico Mercado N° 1, las cocineras contaron que “muy poca gente está llegando” en las últimas semanas para comer. Señalaron que las ventas disminuyeron notablemente ante el incremento del precio del combustible, pues los comensales buscan ajustar sus bolsillos.

Además, destacaron que el precio de los insumos también está en aumento. A pesar de ello, contaron que hacen malabares para buscar ofertas y no tener que aumentar sus precios.

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“La carne, el huevo, aceite, todo lo que consumimos en el mercadito subió!, relató una de las afectadas.

Actualmente, el puretón tiene un costo entre G. 17.000 y 20.000 y todavía no subió pese al incremento del precio de sus ingredientes principales, que son el huevo y la carne.

Contaron que también se adaptan a los clientes para ayudarles. “Por ejemplo, por G. 10.000 le podemos dar una tortilla grande, con dos huevos y un pedazo de mandioca”, relataron.

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Mientras que el precio promedio del almuerzo ronda los G. 18 y 25 mil. “Tratamos de mantener”, destacó otra de las cocineras.