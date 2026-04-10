Suba de combustibles: esta es la diferencia de precios de Petropar con los privados

Aunque Petróleos Paraguayos (Petropar) aplicó su segunda suba en menos de un mes, la petrolera estatal mantiene precios más bajos que los emblemas privados, especialmente en el gasoíl común tipo III, donde la brecha supera los G. 1.400 por litro, según un sondeo realizado por ABC en el mercado local.

Desde este viernes la petrolera pública volvió a reajustar el precio de todos sus combustibles en sus más de 300 estaciones de servicio en todo el país. Se trata de su segunda suba en menos de un mes, en línea con el comportamiento del mercado internacional de los carburantes, afectado por la tensión derivada del conflicto en Medio Oriente.

Con este nuevo ajuste, la petrolera estatal incrementó G. 750 por litro, acumulando una suba de G. 1.200 por litro en menos de un mes.

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Sin embargo, pese a estos aumentos, la diferencia con los precios de los emblemas privados sigue siendo significativa, especialmente en el diésel, combustible que mueve la economía del país.

La mayor brecha se da en el gasoíl

De acuerdo con un sondeo de precios del mercado realizado por este diario en estaciones de servicio privadas, el diésel común presenta la mayor diferencia: Petropar lo comercializa a G. 7.450 por litro, mientras que el promedio en emblemas privados alcanza G. 8.930, lo que representa una brecha de G. 1.480 por litro.

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En el diésel premium, la diferencia es de G. 1.400 por litro, con precios de G. 9.250 en Petropar frente a G. 10.650 en el sector privado.

En el caso de las naftas, las diferencias son menores. La nafta de 88 octanos se vende a G. 6.390 en Petropar y G. 6.740 en privados, con una brecha de G. 350. En la nafta de 93 octanos, la diferencia es también de G. 350 por litro, mientras que en la nafta de 97 octanos la distancia asciende a G. 500 por litro.

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Subas acumuladas en el último mes

En términos acumulados, todos los combustibles de Petropar registraron un aumento de G. 1.200 por litro en menos de un mes, lo que representa incrementos de entre 14,9% y 23,1%, dependiendo del producto.

El mayor impacto porcentual se observa en la nafta de 88 octanos, más de 23%, mientras que el menor corresponde al diésel premium lo que se debería a que los valores de la estatal no reflejarían los precios del mercado.

Los ajustes en los precios locales responden a la volatilidad del mercado internacional del petróleo lo que también deriva en el aumento de sus derivados, que viene registrando incrementos sucesivos tras la escalada del conflicto en Medio Oriente, lo que ha generado tres de aumentos en el mercado interno en emblemas privados y dos veces en la petrolera estatal.

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Ayer se concretó la tercera ola de subas en los privados

Justamente, ayer se completó la tercera ola de aumentos en los combustibles en los privados, con el incremento de hasta G. 500 y G. 950 por litro que aplicaron los grandes emblemas como Shell y Copetrol, a los que también se sumaron Puma, Petrosur, Petrochaco y Energy.

Ya antes de la Semana Santa los emblemas más pequeños como Fuelpar, Integral, Enex, Petromax y Copeg, entre otros, reajustaron sus valores a lo que luego se sumó Petrobras.

En solo un mes, el gasoíl común acumuló un aumento aproximado de hasta G. 2.680 por litro en estos emblemas, mientras que las naftas subieron G. 1.550, dependiendo de cada emblema.

Esto representa un incremento aproximado del 44% para el diésel y del 26% para la nafta, evidenciando la fuerte presión que la escalada internacional de los carburantes ejerce sobre los precios locales.