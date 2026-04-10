Aumento de precio de combustible impactaría en la carne, advierten

La suba del precio de los combustibles empezó a tener efecto. La Asociacón de Transportistas de Ganado anunció el incremento en el precio del transporte de ganado, algo que ya fue recibido con poca alegría por quienes utilizan el servicio.

“El combustible subió 44% a 45% más o menos, y eso incide en nuestro precio en el servicio de flete. Modificamos 28% más porque en esto incide todo. No es solo el combustible lo que subió, sino también subió el costo del lubricante y la cubierta. Todo subió”, señaló Slvio Marecos, presidente de la Asociación.

Para ejemplificar, mencionó que con el precio anterior cobraran 400 guaraníes por kilómetro en acoplado y ahora pasarán a cobrar 510 guaraníes por kilómetro.

“Nosotros ponemos este precio como referente porque hay mucha competencia”, indicó.

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Por otra parte, el titular de la Asociación de Transportistas de Ganado expresó que en el gremio están más o menos 50 asociados y unos 600 camiones. “En el transporte de ganado más o menos 1.900, según la habilitación de Senacsa”.

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Sobre las respuetas por parte de quienes utilizan el serivcio, Silvio Marecos comentó que una vez que pasaron sus nuevos precios comenzaron los plagueos, porque esto seguramente va a afectar en los precios de la carne.

“Yo creo que esto va a repercutir otra vez el precio de la carne, porque el costo de animal ya va a ser más caro hasta el destino final”, finalizó.