ANDE alcanza el 33% de avance en la digitalización de su red eléctrica nacional

La ANDE resalta que emplea tecnología de vanguardia que incluye sensores LiDAR aéreos y terrestres, drones y cámaras 360° para registrar la realidad física del tendido con precisión milimétrica. El procesamiento de esta información utiliza Inteligencia Artificial y Machine Learning, herramientas que generan modelos en 3D y clasifican los datos automáticamente para poblar una base digital centralizada.

El objetivo final de la estatal contempla la georreferenciación de 2,5 millones de postes que conforman la red de distribución. Hasta la fecha, las cuadrillas técnicas recorrieron más de 80.000 kilómetros de tendido eléctrico, 561.500 postes y finalizaron las tareas de relevamiento en 104 distritos del país.

En cuanto al despliegue regional, la ANDE completó los trabajos en zonas estratégicas de la Región Metropolitana, incluyendo Asunción, Lambaré, San Lorenzo, Luque y Mariano Roque Alonso. En la Región Este, los técnicos relevaron más de 13.000 kilómetros, logrando la captura de datos de 219.000 clientes. Por su parte, en la Región Sur la planificación abarca 14.400 kilómetros de red para beneficiar a 230.000 usuarios.

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Esta plataforma digital permite que el diseño, la ejecución y la fiscalización de nuevas obras se realicen directamente sobre el sistema, lo que asegura una trazabilidad completa de los procesos, destaca la ANDE.

Se espera que con la actualización de datos en tiempo real, la institución logre optimizar el uso de los recursos públicos mediante una gestión inteligente de la infraestructura energética.