Constructecnia 2026 se prepara para recibir a cientos de empresas y debatir el futuro de la construcción

El sector de la construcción en Paraguay ha demostrado ser uno de los motores más resilientes de la economía nacional, de ahí que en este 2026, la cita de Constructecnia planteará debates sobre el futuro de esta industria a través del diálogo técnico de todos los actores que la componen.

En ese sentido, la 26° Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción - Constructecnia se perfila no solo como una feria, sino como un termómetro estratégico de la salud industrial del país.

Una apuesta por la integración

Esta edición de Constructecnia se realizará en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque, con miras a lograr albergar a más de 200 empresas distribuidas en 300 stands, facilitando una experiencia 360° para los visitantes. La intención es potenciar el networking a través de un recorrido fluido que integre desde la maquinaria pesada hasta los detalles más finos de la terminación arquitectónica, según reportó la organización, a cargo del Grupo Paraguay Eventos y Emprendimientos (GPEE).

Con un historial que supera los 698.833 visitantes, la feria espera este año un récord de concurrencia, impulsado por una recuperación sostenida de la inversión privada y los desafíos que presenta la obra pública en el actual escenario fiscal de recursos limitados.

El debate técnico: Entre la estrechez fiscal y los sectores emergentes

De acuerdo con el reporte de la organización, lo que distingue a Constructecnia 2026 es su capacidad para integrar diversos estratos de la sociedad civil, académica y profesional. Más allá de la exhibición comercial, se consolida como un espacio de pensamiento crítico. La agenda de los tres auditorios abordará los ejes que, se proyecta, definirán la próxima década del sector: Infraestructura y Finanzas, minería, vivienda y desarrollo social, arquitectura, tecnología, innovación, domótica y eficiencia energética, entre otros.

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Infraestructura y Finanzas

Una de las actividades propuestas es la conferencia magistral respaldada por la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), denominada “La inversión en infraestructura en un contexto de estrechez fiscal”, con el Econ. Milton Von Hesse La Serna, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento en Perú. Se realizará el jueves 21 de mayo, a las 18:00.

Minería, el nuevo horizonte

En el panel debate “Minería: Construyendo un sector productivo en Paraguay”, se dedicará un espacio exclusivo al análisis de la minería como un sector productivo emergente en Paraguay, evaluando su capacidad de generación de empleo y demanda de servicios de construcción.

Dicho evento contará con el Ing. Rómulo Mucho Mamani, exministro de Energías y Minas de Perú, como disertante invitado, acompañado de importantes referentes del sector nacional como panelistas. Se realizará el viernes 22 de mayo, a las 20:00.

Vivienda y Desarrollo Social

La agenda continúa con los conversatorios sobre vivienda social y desarrollo inmobiliario, que buscarán soluciones al déficit habitacional, conectando a desarrolladores con políticas públicas.

Referentes y vanguardia arquitectónica

La dimensión académica y profesional tendrá su espacio también con la participación de figuras de renombre. Las conferencias magistrales de los arquitectos Solano Benítez y Víctor González Acosta ofrecerán una mirada local sobre la innovación en materiales y sostenibilidad.

A nivel internacional, la presencia de los expertos arquitectos Luis Martin Bogdanovich (Perú) y Gustavo Restrepo (Colombia) promete aportar una perspectiva vital sobre la recuperación del patrimonio histórico, un tema de creciente interés en el marco de la reconversión de los centros urbanos y los preparativos para los 500 años de Asunción.

Innovación, domótica y eficiencia energética

En cuanto a la innovación, se verán las tendencias globales adaptadas al mercado regional. Los asistentes podrán explorar: “Tecnologías Inteligentes”, avances en domótica, seguridad electrónica y software especializado para la gestión de obras; “sostenibilidad Real”, sistemas de climatización de alta eficiencia, iluminación LED y soluciones constructivas que priorizan el ahorro energético y el uso de energías renovables; “Maquinaria y Tecnología Vial”, un despliegue de equipos de gran porte que representan la última generación en eficiencia operativa.

Una visión hacia el futuro: El rol de la academia

La integración de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte | Universidad Nacional de Asunción - UNA (Fada) busca a su vez que la feria no solo mire al presente, sino también al futuro, con propuestas de contenido académico.

Asimismo, a través de momentos artísticos de la mano del maestro Juan Carlos Dosantos y la directora Natalia Fusterdes y de sus talentosos alumnos de las carreras de Música y Danza; así también, los desfiles de indumentaria artística y presentaciones de libros, se busca tender puentes entre los estudiantes y el mundo profesional, inyectando creatividad y nuevas metodologías de diseño al debate industrial.

La agenda y horarios

Fecha: Del 21 al 24 de mayo de 2026

Lugar: Centro de Convenciones de la Conmebol, Luque

Horarios: Jueves y viernes (15:00 a 22:00 horas); sábado y domingo (10:00 a 22:00 horas)

Acceso: Libre y gratuito.