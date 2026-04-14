Economía
14 de abril de 2026 - 10:30

Energía nuclear en Paraguay: ANDE firma convenio para que evalúen sus reactores modulares

Paraguay es sede de la Reunión Regional sobre Tecnología de Reactores Modulares Pequeños y Financiamiento de Proyectos Nucleares.
Paraguay es sede de la Reunión Regional sobre Tecnología de Reactores Modulares Pequeños y Financiamiento de Proyectos Nucleares.Gentileza

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) suscribieron lunes último un convenio de cooperación técnica para analizar la posible implementación de Reactores Modulares Pequeños (SMR). El acuerdo busca evaluar la integración de la energía nuclear como un complemento a largo plazo dentro de la matriz nacional, atendiendo el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica en el territorio paraguayo.

Por ABC Color

La firma del convenio entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) se realizó en forma simultánea mediante una conexión internacional entre Viena (Austria) y Asunción. Por el organismo internacional firmó su director general, Rafael Mariano Grossi, mientras que por la empresa estatal paraguaya hizo lo propio su titular, Ing. Félix Sosa.

El acto contó además con la participación del embajador de nuestro país en Austria, Dr. Juan Francisco Facetti Fernández, y del Director General Adjunto del OIEA, Mikhail Chudakov, quienes oficiaron como testigos de este acercamiento institucional.

Este convenio, que tiene un carácter no vinculante, establece un marco de trabajo para el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de capacidades sin generar obligaciones jurídicas ni financieras inmediatas para el Estado.

ANDE y el OIEA firman convenio de cooperación en el ámbito de las aplicaciones de tecnologías de Reactores Modulares Pequeños (SMR).
ANDE y el OIEA firman convenio de cooperación en el ámbito de las aplicaciones de tecnologías de Reactores Modulares Pequeños (SMR).

El objetivo central es que técnicos de la ANDE accedan a programas de capacitación y asistencia técnica para estudiar los aspectos económicos, financieros y de seguridad de la tecnología SMR.

Según explicaron las autoridades, estos reactores se perfilan como una opción estratégica por su flexibilidad y escalabilidad frente a las grandes centrales nucleares convencionales.

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Sede de la reunión regional sobre tecnología de reactores modulares pequeños

En paralelo a la firma del acuerdo, Asunción se convirtió hoy en el epicentro del debate energético regional. Desde el lunes último hasta el próximo viernes, la Sede Social y Cultural de la ANDE alberga la Reunión Regional sobre Tecnología de Reactores Modulares Pequeños y Financiamiento de Proyectos Nucleares.

Este encuentro es coorganizado por el Viceministerio de Minas y Energía del MOPC y cuenta con el respaldo del Departamento de Energía de los Estados Unidos y el Comité Nacional Paraguayo de la Comisión de Integración Energética Regional (PACIER).

En la apertura del evento, se destacó que la elección de Paraguay como sede responde a su rol protagónico en el ámbito energético regional. Si bien el país es actualmente una potencia hidroeléctrica gracias a la generación de Itaipú, Yacyretá y Acaray, la Política Energética Nacional al 2050 establece la necesidad de diversificar las fuentes de generación para garantizar la seguridad del suministro en las próximas décadas.

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Los expertos internacionales y reguladores presentes analizarán durante toda la semana los desafíos de financiación que implican estos proyectos de vanguardia.

El Ing. Félix Sosa subrayó que la institución está enfocada en el análisis de soluciones sostenibles que permitan acompañar el desarrollo nacional.

La incorporación de los SMR en la agenda de planificación responde a la búsqueda de alternativas que ofrezcan altos estándares de seguridad y que puedan complementar la matriz actual, permitiendo que Paraguay mantenga su soberanía energética frente a los nuevos escenarios globales y el aumento del consumo interno.