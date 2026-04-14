Energía nuclear en Paraguay: ANDE firma convenio para que evalúen sus reactores modulares

La firma del convenio entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) se realizó en forma simultánea mediante una conexión internacional entre Viena (Austria) y Asunción. Por el organismo internacional firmó su director general, Rafael Mariano Grossi, mientras que por la empresa estatal paraguaya hizo lo propio su titular, Ing. Félix Sosa.

El acto contó además con la participación del embajador de nuestro país en Austria, Dr. Juan Francisco Facetti Fernández, y del Director General Adjunto del OIEA, Mikhail Chudakov, quienes oficiaron como testigos de este acercamiento institucional.

Este convenio, que tiene un carácter no vinculante, establece un marco de trabajo para el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de capacidades sin generar obligaciones jurídicas ni financieras inmediatas para el Estado.

El objetivo central es que técnicos de la ANDE accedan a programas de capacitación y asistencia técnica para estudiar los aspectos económicos, financieros y de seguridad de la tecnología SMR.

Según explicaron las autoridades, estos reactores se perfilan como una opción estratégica por su flexibilidad y escalabilidad frente a las grandes centrales nucleares convencionales.

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Sede de la reunión regional sobre tecnología de reactores modulares pequeños

En paralelo a la firma del acuerdo, Asunción se convirtió hoy en el epicentro del debate energético regional. Desde el lunes último hasta el próximo viernes, la Sede Social y Cultural de la ANDE alberga la Reunión Regional sobre Tecnología de Reactores Modulares Pequeños y Financiamiento de Proyectos Nucleares.

Este encuentro es coorganizado por el Viceministerio de Minas y Energía del MOPC y cuenta con el respaldo del Departamento de Energía de los Estados Unidos y el Comité Nacional Paraguayo de la Comisión de Integración Energética Regional (PACIER).

En la apertura del evento, se destacó que la elección de Paraguay como sede responde a su rol protagónico en el ámbito energético regional. Si bien el país es actualmente una potencia hidroeléctrica gracias a la generación de Itaipú, Yacyretá y Acaray, la Política Energética Nacional al 2050 establece la necesidad de diversificar las fuentes de generación para garantizar la seguridad del suministro en las próximas décadas.

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Los expertos internacionales y reguladores presentes analizarán durante toda la semana los desafíos de financiación que implican estos proyectos de vanguardia.

El Ing. Félix Sosa subrayó que la institución está enfocada en el análisis de soluciones sostenibles que permitan acompañar el desarrollo nacional.

La incorporación de los SMR en la agenda de planificación responde a la búsqueda de alternativas que ofrezcan altos estándares de seguridad y que puedan complementar la matriz actual, permitiendo que Paraguay mantenga su soberanía energética frente a los nuevos escenarios globales y el aumento del consumo interno.