ANDE descarta vulneración de sistemas críticos y garantiza seguridad de datos

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) emitió esta tarde, a las 18:00, una actualización oficial tras la preocupación generada este miércoles por una supuesta filtración de datos de la institución. Tras un análisis técnico realizado en estrecha coordinación con el Centro de Respuestas a Incidentes Cibernéticos (CERT-PY), la empresa estatal concluyó que no existe evidencia alguna de vulneración en sus sistemas institucionales críticos.

Según el reporte emitido por la institución, las plataformas más sensibles de la empresa pública, incluidos los sistemas comerciales y de facturación, permanecen totalmente intactos y seguros.

La alarma se había encendido pasando el mediodía, cuando trascendió en redes sociales que una página denominada “Dark Web Intelligence” reportó a través de la plataforma X que un actor de amenazas estaba ofreciendo una base de datos atribuida a la ANDE.

Lea más: ANDE investiga posible filtración de base de datos

Supuestamente, el paquete de información contenía nombres completos, correos electrónicos, números telefónicos, direcciones físicas y mensajes de los clientes, lo que generó un fuerte temor ante posibles oleadas de estafas a nivel nacional.

Ante este escenario de incertidumbre, la ANDE aclaró que la información que se estuvo difundiendo en el ámbito digital corresponde principalmente a registros antiguos de formularios de contacto web.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Explicaron que se trataba de un sistema del pasado que permitía la carga libre de datos por parte de los usuarios y que no estaba de ninguna manera integrado a los servidores internos de la estatal.

Asimismo, la empresa proveedora de energía eléctrica remarcó que estos viejos formularios ya fueron sacados de circulación y reemplazados hace tiempo por innovaciones tecnológicas mucho más seguras, citando puntualmente su aplicación móvil oficial (APP) y el sistema de Chatbot.

Con este descargo técnico, la ANDE sostiene que los datos sensibles de sus clientes no han sido comprometidos en este episodio. No obstante, las autoridades aseguraron que la institución continúa con el monitoreo permanente de sus redes y reafirma su compromiso con la seguridad de la información.