ANDE investiga posible filtración de base de datos

La Adminitración Nacional de Electricidad afirmó que está trabajando con el Centro de Respuestas a Incidentes Cibernéticos (CERT-PY) para confirmar la veracidad de la posible filtración.

En un comunicado oficial, la institución señaló que está verificando las publicaciones en redes sociales sobre la supuesta comercialización de una base de datos atribuida a la institución.

Garantizó que desde que se tomó conocimiento del caso, el equipo técnico activó el protocolo de respuesta correspondiente para iniciar el análisis de la información disponible.

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La institución indicó que el objetivo es determinar la veracidad del material difundido, así como su origen y temporalidad.

Monitoreo permanente y medidas de seguridad

Según el comunicado, la ANDE mantiene un seguimiento constante del caso mientras se aplican acciones preventivas para proteger sus sistemas y datos.

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La institución no confirmó hasta el momento la existencia de una filtración, sino que reiteró que el proceso se encuentra en fase de verificación técnica.

Finalmente, la ANDE instó a la ciudadanía a recurrir únicamente a sus canales oficiales en redes sociales y su página web institucional para acceder a información verificada.

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Datos sensibles de clientes

Una página denominada “Dark Web Ingelligence” dio a conocer a través de la red social “X” que “un actor de amenazas está anunciando una base de datos supuestamente con ANDE.

Supuestamente, se estarían vendiendo nombres completos, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, direcciones físicas y mensajes de clientes respecto a solicitudes de servicio.

De ser cierta la filtración, estos datos podrían ser utilizados para intentos de estafa a nivel país.