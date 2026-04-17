“Investor Pass”, el nuevo sistema lanzado para atraer capital extranjero

En una visita del titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, y del director de Migraciones, Jorge Kronawetter, al Brasil, se lanzó el “Investor Pass”, el nuevo instrumento que permite acceder a la residencia permanente mediante inversión en Paraguay, sin necesidad de pasar por la residencia temporal que se otorgaba por dos años.

Anteriormente, ya existía un esquema similar que implicaba para los inversionistas un canal que requería una apuesta de US$ 70.000 más la creación de cinco empleos para acceder a la residencia permanente de manera más rápida.

Sin embargo, muchos capitales extranjeros manifestaron que no tenían inconvenientes con el monto de inversión, pero sí con el cumplimiento del requisito de generación de empleo, debido que algunos adquirieron departamentos o terrenos, que no generaban mano de obra directa, alegó el ministro Riquelme.

Lea más: Paraguay, destino de inversión y residencia para brasileños, según experto

Bolsa de valores y sector inmobiliario

Tras escuchar estas inquietudes, según dijo, el Gobierno decidió crear un nuevo producto: en lugar de US$ 70.000 con exigencia de cinco empleos, se establece una inversión de US$ 200.000, sin el requisito que exige mano de obra. De ese monto, se podrá invertir en bienes inmuebles (casas, departamentos, oficinas) o en la bolsa de valores.

“Esta propuesta encaja muy bien dentro del pilar de la Revolución Industrial que tenemos en materia de financiamiento, porque al inyectar liquidez a la bolsa de valores de Paraguay, esto permitirá canalizar recursos hacia industrias paraguayas de forma más eficiente y a menor costo”, destacó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Explicó además que en el ámbito de la construcción, la medida impulsará la venta de apartamentos, casas y oficinas, ya que la compra de inmuebles permitirá acceder directamente a la residencia permanente.

US$ 150.000 para el sector turístico

Añadió que otro de los pilares de la “revolución industrial” es el turismo. En ese sentido, mencionó que se contempla un esquema preferencial para el sector turístico, en el que la suma de inversión es incluso menor, de US$ 150.000, que permite acceder a la residencia permanente.

“Es una innovación en atracción de inversiones, alineada con el pilar de la revolución industrial, donde el financiamiento es uno de los factores más importantes”, precisó.

Asimismo, explicó que el sistema ya funciona de manera articulada con el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (Suace) y Migraciones, por lo que este nuevo producto se integra a ese mismo circuito institucional.

Extranjero debe cumplir con documentación requerida

Sin embargo, aclaró que no se trata de un proceso inmediato, sino que la persona extranjera al comprar un inmueble no se le otorga automáticamente la cédula de identidad el mismo día, sino que el solicitante debe presentar una serie de documentos, pasar controles de Interpol y cumplir con los requisitos administrativos correspondientes antes de la aprobación final por parte de Migraciones.

Lea más: Prevén mayor interés de brasileños para invertir en maquila paraguaya

“La inversión está, pero además se debe cumplir con toda la documentación. La persona presenta su solicitud en el SUACE, luego esa dependencia remite el caso a Migraciones, donde se completa el proceso administrativo”, amplió.

Proyectan más de 100.000 residentes, principalmente brasileños

En cuanto al volumen de inversiones que podría canalizarse, indicó que en 2025 Paraguay recibió 47.000 nuevas residencias, en su mayoría temporales, y que cerca de 30.000 correspondieron a ciudadanos brasileños.

“Por esa razón lanzamos el programa en Brasil, porque gran parte de los interesados en obtener residencia fiscal en Paraguay son brasileños. Este año, de enero a abril, ese número ya se está duplicando. Para 2026 esperamos alcanzar 100.000 nuevos residentes, de los cuales estimamos que más de 60.000 serán del país vecino”, precisó.