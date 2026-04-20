Unos US$ 3.840 millones de fondos públicos hay en el sistema bancario

En guaraníes, los depósitos alcanzan un total de G. 18,215 billones, con una estructura en la que predominan los instrumentos de mayor rendimiento relativo. Los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) concentran el 61,1% del total, equivalentes a G. 11,132 billones, lo que evidencia una estrategia orientada a obtener retornos en moneda local. En segundo lugar se ubican los Depósitos a la Vista, con G. 5,395 billones y una participación de 29,6%, seguidos por las Cuentas Corrientes, que representan el 9,3% del total con G. 1,688 billones.

La composición por tipo de entidad también refleja una concentración marcada. Los Fondos de Seguridad Social explican el 57,1% del total en guaraníes, con G. 10,407 billones, lo que los posiciona como el principal actor dentro del sistema. La Administración Central participa con el 22,1%, equivalente a G. 4,032 billones, mientras que las Empresas Públicas alcanzan el 6,9% y los Entes Autónomos 5,9%.

Los Municipios representan el 4,2%, en tanto que Gobernaciones, Empresas Mixtas, Entidades Financieras y Otros Organismos y Entidades del Estado (OEE’s) presentan participaciones menores al 2% cada uno.

En contraste, la composición en dólares estadounidenses presenta una dinámica distinta, tanto en el tipo de instrumento como en la distribución por entidad. El total asciende a US$ 1.033.055.423, con marcada preferencia por liquidez.

Los Depósitos a la Vista concentran el 86,4%, equivalentes a US$ 892.675.464, lo que indica una estrategia más conservadora en moneda extranjera. Los CDAs representan el 13,4% con US$ 138.418.750, mientras que las Cuentas Corrientes tienen una participación marginal de 0,2%.

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Por tipo de entidad, los “Otros OEE’s” concentran el 58,5% de los depósitos en dólares, con US$ 604.351.889, seguidos por las Empresas Públicas con el 26,8% y US$ 277.017.414. Las Entidades Públicas de Seguridad Social alcanzan el 14,2%, mientras que los Entes Autónomos y Autárquicos presentan una participación reducida de 0,5%. Esta estructura refleja una mayor fragmentación en la tenencia de dólares, en comparación con la concentración observada en guaraníes.

Los datos oficiales muestran una gestión diferenciada de los recursos públicos dentro del sistema financiero, con decisiones que responden tanto a condiciones de mercado como a necesidades operativas de las instituciones. Además, revelan una elevada concentración en determinados actores y clara segmentación por tipo de instrumento.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones