IPS supera 1.650.000 asegurados: crece casi 20% respecto al año 2016

El análisis anual permite identificar una trayectoria mayormente ascendente. Entre 2016 y 2019 se observa un crecimiento continuo, con aumentos de 3,0% en 2017, 0,3% en 2018 y 1,8% en 2019. En términos absolutos, esto representó una expansión de más de 71.000 asegurados en esos tres años. Sin embargo, en 2020 se registra una contracción de -2,0%, con una reducción aproximada de 28.000 personas, en línea con el impacto económico derivado de la pandemia sobre el empleo formal.

A partir de 2021, la población protegida retoma una senda de crecimiento más dinámica. Ese año se expande 2,8%, seguido de un incremento de 4,0% en 2022, el más elevado de toda la serie reciente. La tendencia se mantiene en 2023 y 2024, con variaciones de 2,3% y 1,9%, respectivamente, lo que refleja una recuperación sostenida del empleo formal y, por ende, de la base contributiva del sistema.

En 2025, el crecimiento vuelve a acelerarse hasta 3,4%, con un aumento de aproximadamente 54.000 asegurados respecto al año anterior, resultado que consolida el nivel más alto de la serie en año cerrado, pero que será superado en 2026, tal como muestran los datos.

Al desagregar por tipo de asegurado, se identifican diferencias relevantes en la dinámica de crecimiento. Los titulares, que corresponden a los trabajadores aportantes, pasan de 743.852 en 2016 a 1.043.644 en 2025 y 1.065.793 a marzo de 2026, lo que representa un incremento de aproximadamente 300.000 personas. Esta expansión refleja el aumento del empleo formal en la economía. Por su parte, los beneficiarios, que incluyen dependientes, muestran un comportamiento más estable, con niveles que oscilan entre 636.339 en 2016 y 597.418 en 2025. Al primer trimestre de este año, la cantidad presenta una reducción, ubicándose en 587.933 beneficiarios. A diferencia de los titulares, este grupo presenta menor variabilidad y una desaceleración en los últimos años.

La evolución de la población protegida por el IPS confirma una expansión relevante del sistema en la última década, impulsada, principalmente, por el aumento de los trabajadores formales. El crecimiento de más de 260.000 asegurados entre 2016 y 2025, que se amplía a más de 273.000 al primer trimestre de este año, refleja una mejora en la base contributiva, asociada al dinamismo del empleo registrado y a una mayor incorporación de cotizantes. Este comportamiento resulta, en parte, clave para la sostenibilidad financiera del sistema, dado que fortalece los ingresos corrientes mediante aportes.

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Sin embargo, el análisis por componentes introduce matices relevantes. Mientras los titulares muestran una trayectoria claramente expansiva, los beneficiarios evidencian una dinámica más débil e incluso contractiva en los últimos años. La reducción desde 636.339 en 2016 a 587.933 en marzo de 2026 sugiere una desaceleración estructural en este segmento, que podría estar vinculada a cambios en la composición de los hogares, restricciones en el acceso o ajustes en los criterios de cobertura.

*Este material fue elaborado por la Consultora MF Economía e Inversiones