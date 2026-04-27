Embajador de Argentina en Paraguay asume también como representante de la Cancillería de su país ante la EBY

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto designó, mediante la Resolución N° 68/2026 del 17 de abril, al embajador Guillermo Nielsen como representante de la Cancillería ante la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Esta es la primera ocasión en que la conducción de la embajada argentina en Paraguay y la representación ante el organismo binacional coinciden en la misma persona, con el objetivo de coordinar los asuntos energéticos entre ambos países.

La medida busca unificar la representación diplomática con el seguimiento técnico e institucional de la agenda de la EBY. Nielsen trabajará en coordinación con las áreas competentes del Estado Nacional para la gestión de los temas vinculados a la central hidroeléctrica, informó la embajada en nuestro país.

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Funciones y competencias en la EBY

En el ejercicio de su nuevo cargo, el embajador participará en las reuniones e instancias de trabajo de la entidad. Su labor comprende el seguimiento de la operación de la Central Hidroeléctrica, el mantenimiento del embalse y el avance de la la central en las inmediaciones del vertedero del complejo del Brazo Aña Cuá.

Asimismo, la función implica la supervisión de los aspectos económicos y financieros de la entidad, el desarrollo de la infraestructura de transmisión y la coordinación entre los sistemas eléctricos de Argentina y Paraguay. Estas tareas se realizarán bajo la órbita de la política exterior argentina y en comunicación directa con la Secretaría de Energía.

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Antecedentes del designado

Guillermo Nielsen se desempeña como Embajador en Paraguay desde el 2024. Su trayectoria pública incluye la presidencia de YPF S.A. entre 2019 y 2021, así como funciones diplomáticas previas en Arabia Saudita (2022-2023) y Alemania (2008-2010).

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En el área económica, ocupó el cargo de Secretario de Finanzas de la Nación entre 2002 y 2005, periodo en el que intervino en la renegociación de la deuda externa argentina. Nielsen es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en la Universidad de Boston bajo los programas de becas OEA y Fulbright.

Otras autoridades de la EBY

El Comité Ejecutivo está integrado actualmente por Diego Luis Adúriz como Director Ejecutivo por Argentina y Luis Federico Benítez Cuevas, por Paraguay.

En tanto que el Consejo de Administración está ocupado por los argentinos Escr. Facundo Palma, Rodrigo de Arrechea, Ing. Alfonso Peña, y el Lic. Manuel Ignacio Chavarría Bertolami. El colegiado está integrado también por los paraguayos Ing. Agr. Germán Alfredo Gneiting Dichtiar, Dr. Michel Patricio Flores Fernández, Fernando Alberto Ayala González y Dr. Miguel María Olmedo Leites. Los representantes de Cancillería son ahora el Embajador Guillermo Emilio Nielsen, por Argentina, y el Dr. Martín Arévalo Fernández, por Paraguay.