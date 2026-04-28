Alias superan 4.760.000 desde 2023 e impulsan digitalización financiera

El comportamiento mensual permite observar que la expansión no responde a episodios aislados, sino a una tendencia consistente. Durante el segundo semestre de 2023, los alias aumentaron de 380.726 en agosto a 1.045.544 en diciembre, con un incremento de 664.818 en apenas cuatro meses. Este ritmo inicial elevado marca una etapa de adopción temprana, donde el sistema incorpora rápidamente nuevos usuarios. A partir de 2024, el crecimiento continúa, aunque con una trayectoria más gradual en términos relativos, lo que resulta coherente con una base ya más amplia.

En 2024, los alias registrados pasaron de 1.170.644 en enero a 2.502.029 en diciembre. En términos absolutos, el aumento fue de 1.331.385 registros en el año. En términos relativos, esto equivale a una expansión cercana al 114%, lo que confirma que el proceso de adopción se mantiene fuerte incluso después de la fase inicial. Este comportamiento sugiere una combinación de factores: mayor confianza en los medios digitales, ampliación de la oferta de servicios financieros y una mayor interoperabilidad entre plataformas.

Durante 2025, la tendencia se consolida con un crecimiento que mantiene una base amplia y sostenida. En enero de 2025 se registraban 2.617.563 alias, cifra que asciende a 4.281.712 en diciembre del mismo año. Esto implica un incremento absoluto de 1.664.149 registros en doce meses. En términos relativos, el crecimiento se ubica en torno al 64%, lo que muestra una desaceleración esperable frente a años anteriores, aunque con una expansión aún significativa en volumen. El dato relevante es que el aumento absoluto supera al observado en 2024, lo que indica que el sistema continúa incorporando usuarios en grandes cantidades.

El primer trimestre de 2026 mantiene esta trayectoria. Entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, los alias registrados pasan de 4.281.712 a 4.761.548, con un aumento de 479.836 en apenas tres meses. En términos relativos, esto representa una variación cercana al 11%, lo que anualizado mantiene una dinámica relevante. El comportamiento sugiere que el uso de alias ya se encuentra en una etapa de consolidación, donde el crecimiento responde tanto a nuevos usuarios como a una mayor intensificación en el uso por parte de los ya existentes.

Un aspecto clave del análisis es la relación entre los alias y otras variables del sistema. El crecimiento de los alias acompaña la expansión de registros vinculados a cédula de identidad, correo electrónico y número de celular, lo que evidencia una integración progresiva entre identidades digitales y servicios financieros, convergencia que facilita las transferencias electrónicas y reduce fricciones operativas, lo que fortalece la inclusión financiera.

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La expansión de los alias tiene implicancias relevantes. En primer lugar, reduce costos de transacción, lo que mejora la eficiencia del sistema de pagos. En segundo lugar, amplía el acceso a servicios financieros formales, lo que puede contribuir a una mayor formalización de la economía. En tercer lugar, impulsa la digitalización de las operaciones, lo que se alinea con tendencias globales en sistemas de pago.

Finalmente, y a modo de remarcar, los datos muestran que el sistema de alias en Paraguay experimenta una expansión sostenida, con incrementos significativos tanto en términos absolutos como relativos. El crecimiento inicial acelerado dio paso a una fase de consolidación con volúmenes cada vez mayores, lo que refuerza su relevancia dentro del sistema financiero.

* Este material fue elaborado por la Consultora MF Economía e Inversiones