Según estudio de la UIP, estos dos sectores lideran el potencial de desarrollo industrial

Este miércoles, en la Unión Industrial Paraguaya (UIP) se realizó la presentación de un estudio desarrollado por el Centro de Estudios Económicos del gremio y contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El material socializado comprende un análisis del desempeño y el potencial de sectores industriales clave dentro de la estructura productiva nacional.

La presentación estuvo a cargo de Julio Fernández, jefe senior del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya, quien explicó que se identificó ocho sectores estratégicos como áreas con capacidad de desarrollo y aporte a una mayor diversificación económica, de los cuales cuatro fueron estudiados en el presente documento: plástico, farmacéutico, agroquímico y metalúrgico.

Cuatro sectores con alto potencial de desarrollo

“En esta primera etapa se prioriza estos cuatros elementos atendiendo a su alto potencial de desarrollo, su base productiva existente y su capacidad de generar impactos relevantes en la economía”, indicó Fernández.

Desglosando el estudio “Diseño de una hoja de ruta para una política de desarrollo industrial y trabajo decente en Paraguay” facilitado por el gremio, de los cuatros rubros citados ninguno alcanzó la puntuación requerida que se ubica entre 80 a 100.

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No obstante, dos lograron destacarse, uno de ellos el sector de plástico que presenta el mayor potencial con 71,4 puntos, identificado en el material como el más viable para una expansión inmediata.

Le sigue el farmacéutico con 69,14 puntos, clasificado como “Elegible con Condiciones”, con un alto potencial de impacto en la salud y la exportación técnica, de acuerdo con el material.

Por su parte, los rubros de agroquímicos 65,3 puntos y metalúrgica con 62,0 presentan oportunidades, pero bajo un criterio de mayor cautela, recomendándole la implementación de proyectos que apunten a superar brechas tecnológicas actuales.

Factores que inciden en el desempeño del rubro

Entre los factores que inciden en el desempeño de estos rubros se destacan: la disponibilidad y costo de insumos, la incorporación de tecnología y procesos productivo. A su vez, los niveles de innovación y las condiciones logísticas y energéticas.

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Fernández añadió que en términos de empleo, el estudio señala que estos sectores presentan condiciones favorables para generar mano de obra, especialmente en aquellos con mayor intensidad laboral como el plástico.

En este sentido, se detalla en el material que, al ser el sector con mayor puntaje de viabilidad, se proyecta que la inversión en nuevas plantas y tecnologías de reciclaje genere puestos de trabajo técnicos y operativos de manera sostenida hacia el 2030.

Asimismo, la existencia de capacidad ociosa en algunas industrias y su potencial de expansión permitirían aumentar los niveles de ocupación sin requerir grandes inversiones iniciales.

Generación de empleo

Englobando los cuatro sectores (plástico, farmacéutico, metalúrgico y agroquímico), el desarrollo progresivo de estos segmentos podría traducirse en empleo de calidad, con salarios superiores al promedio y una mayor integración a las cadenas productivas locales.

La metodología utilizada para este análisis, de acuerdo con lo que se explicó, es la "VIA", siglas que hacen referencia a las tres dimensiones: la Viabilidad (V), que consiste en la capacidad de producción local y la sustitución de importaciones; el Impacto (I), que comprende el nivel de complejidad del producto (PCI de Harvard); y, por último, el Alcance Temporal (A), que contempla el horizonte de desarrollo inmediato, a corto y mediano plazo, con proyecciones para 2030, 2035 y 2045.