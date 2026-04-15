Más de 600 empresas adoptan prácticas sostenibles y 150 avanzan en medición de carbono, según la UIP

Este martes, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) presentó los resultados del programa AL-INVEST Verde que impulsó a las empresas a medir su huella de carbono e incorporaron las practica sostenibles.

La iniciativa “Transición de empresas paraguayas hacia una producción sostenible y baja en carbono” fue cofinanciada por la Unión Europea y está orientada a mejorar la gestión ambiental de las empresas y acompañarlas en la adopción de prácticas más eficientes y sostenibles, reportó el gremio.

Según indicaron desde la UIP, el programa fue ejecutado en conjunto con la Cámara de Comercio de Valencia, y durante su implementación, desde el 2024 al 2026, fueron sensibilizadas en prácticas sostenibles 640 empresas, mientras que 150 avanzaron en la medición de su huella de carbono, marcando un paso hacia una gestión ambiental más estratégica.

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Transición hacia una producción más sostenible

El presidente de la UIP, Enrique Duarte, mencionó que dicha iniciativa es una apuesta para la producción paraguaya de manera a trabajar en esa transición hacia una producción más sostenible.

Sostuvo que es el camino que ayudará a conquistar no solo el mercado local, sino otros destinos de valor que hoy tiene una exigencia más importante en cuanto a la sostenibilidad medioambiental.

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“En términos de impacto directo, 35 empresas lograron optimizar el uso de recursos como energía, combustible y gestión de residuos, mientras que se ejecutaron 75 planes de mitigación orientados a reducir la huella ambiental”, precisó.

Empleos verdes y financiamiento

En lo que refiere a financiamiento desde el gremio informaron que 90 empresas fueron sensibilizadas en instrumentos financieros verdes y 15 lograron vincularse con estas herramientas, de las cuales una accedió efectivamente a un crédito verde (recursos que promueven la sostenibilidad ambiental) superior a US$ 70.000.

El programa también impulsó la generación de 130 empleos verdes, evidenciando el potencial de la sostenibilidad como motor de desarrollo. Asimismo, los avances se reflejan en los departamentos de Central, Itapúa, Alto Paraná, Cordillera, Misiones, Paraguarí, Caaguazú y Concepción, evidenciando cambios en la forma en que operan las mipymes paraguayas.

Duarte indicó que como parte del fortalecimiento de capacidades, se desarrollaron dos manuales de buenas prácticas. Una en eficiencia energética y gestión de residuos y la otra que implicó dos guías orientadas a sostenibilidad empresarial y gestión de gases de efecto invernadero.

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Producción más responsables

“Uno de los hitos más relevantes fue el desarrollo del Sello Verde Paraguay como mecanismo de reconocimiento a empresas comprometidas con modelos de producción más responsables, alcanzando a 150 empresas”, explicó el titular de la UIP.

El proyecto también promovió la articulación interinstitucional, generando espacios de trabajo conjunto con 22 organizaciones y fortaleciendo el ecosistema de apoyo a la sostenibilidad empresarial.