El BCP elevó límite del Sipap para transferencias instantáneas a G. 10 millones

Desde la banca matriz comunicaron que con la nueva reglamentación del Sistema de Pagos del Paraguay (Sipap) se actualiza algunos puntos en base a la necesidad de los usuarios. Con esta modificación, el BCP actualizó el tope a unos de los módulos y elevó el monto máximo del Sistema del Pagos Instantáneos (SPI) por operación: de 5.000.000 a G. 10.000.000

De acuerdo con lo dispuesto, esto permitirá a los usuarios realizar transferencias instantáneas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por montos de hasta G. 10 millones, lo que anteriormente era de G. 5 millones.

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Adecuar canales electrónicos

La banca matriz señala igualmente que las entidades participantes del SPI deberán adecuar sus canales electrónicos habilitados al público a fin de permitir la realización de transferencias por el nuevo monto máximo desde la entrada en vigencia de la norma.

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Según detallaron desde la institución monetaria, mediante esta medida, el BCP busca fortalecer el uso de los pagos electrónicos y brindar mayor flexibilidad a los usuarios del sistema financiero, facilitando pagos y transferencias entre personas y empresas de manera rápida, segura y oportuna.

Añaden además que continuarán impulsando iniciativas orientadas al fortalecimiento, la modernización y la eficiencia del SIPAP, promoviendo el desarrollo de un sistema de pagos seguro, interoperable e innovador en el país.

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Mueve más de US$ 10.000 millones al mes

El Sipap (Sistema de Pagos del Paraguay) ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, consolidándose como el principal motor de transacciones digitales en el país. Según proyecciones del Banco Central del Paraguay (BCP), el Sipap moviliza recursos por valor aproximado de más de US$ 10.000 millones al mes y representan en términos anuales más de 290% del Producto Interno Bruto (PIB).