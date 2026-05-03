Intermitencias en el servicio de pago con POS: esto fue lo que pasó

Una importante cantidad de comercios de supermercados y restaurantes reportaron fallas y problemas en el servicio de POS para pagos con tarjetas magnéticas, digitales y con código QR.

Desde la empresa Bancard emitieron un comunicado en redes sociales en el que informaron de intermitencias en el servicio.

“El servicio de POS está experimentando intermitencias. Estamos trabajando para restablecerlo lo antes posible. Agradecemos su comprensión”, escribieron en un comunicado publicado en sus redes sociales que posteriormente borraron.

Esto generó inconvenientes, retrasos y problemas para todos los comercios que utilizan este sistema, ya que la mayoría de las personas utilizan el sistema de pago digital o con tarjeta de crédito para pagar por los servicios.

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Intermitencias en el sistema de POS

Aproximadamente a las 14:00 de hoy lograron reestablecer el sistema, destrabando todos los procesos de pago y generando alivio en los usuarios.

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Según el propio Bancard, hoy 7 de cada 10 pagos en comercios adheridos se realizan con QR, de acuerdo a los datos con los que cerraron en diciembre de 2025, ya que el QR registró un récord de 20 millones de transacciones en un solo mes y cerró el año con más de 180 millones de transacciones con tarjetas de débito y crédito realizadas a través de ese formato.

La participación del QR en los pagos digitales llegó al 64%. Al sumar el 4,7% correspondiente a billeteras digitales comoApple PayyGoogle Pay, el uso del celularconcentró el 68,4% del total de pagos digitales.

A lo largo del 2025, el ticket promedio de compra con QR fue de G. 110.000, ligeramente inferior al promedio deG. 123.000de las compras con tarjetas en general y 4% menor al registrado en 2024. Este dato sugiere que el QR ya se usa de manera homogénea para consumos cotidianos, además de compras de mayor valor.

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Bancard reporta más de 120.000 comercios activos y más de 3 millones de usuarios realizando pagos con QR. En términos de adopción por rubros, el uso es masivo en la mayoría de actividades, con mayor presencia en restaurantes, supermercados y estaciones de servicio, seguidos por farmacias, tiendas y confiterías.