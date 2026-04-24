Bancard digitaliza las propinas en Paraguay y marca un nuevo paso en la evolución de los pagos electrónicos

La iniciativa surge en un contexto donde 7 de cada 10 transacciones ya se realizan a través de medios electrónicos, consolidando un cambio en los hábitos de consumo que redefine la experiencia de pago.

Históricamente, las propinas han dependido del efectivo, lo que limita su alcance en un entorno cada vez más digital.

Con esta solución, Bancard busca eliminar esa fricción y ofrecer una alternativa ágil, segura y transparente tanto para clientes como para trabajadores del sector gastronómico.

A partir de ahora, los usuarios podrán abonar su consumo y sumar la propina en una sola operación a través de los POS de la red Bancard, utilizando tarjetas de débito, crédito o QR.

El monto se acredita de manera inmediata al comercio y con la posibilidad de establecer un porcentaje desde el 5% hasta el 20% del total del ticket.

“Esta solución responde a una necesidad concreta del sector, que hoy enfrenta desafíos en la gestión de propinas dentro del entorno digital. Buscamos simplificar la experiencia para todos los actores involucrados”, señaló Aníbal Corina, gerente general de Bancard.

Además, los comercios podrán acceder a reportes en línea que detallan las propinas generadas por cada mozo, incluso antes del cierre de caja, aportando mayor control, trazabilidad y eficiencia en la operación.

“Estamos en contacto permanente con los comercios y detectamos que la propina era uno de los últimos eslabones pendientes en la digitalización del proceso de pago. Con esta funcionalidad, los locales pueden avanzar hacia una operación 100% digital, con mayor seguridad y agilidad”, destacó Carlos Pérez, gerente de Negocios de Bancard.

La propuesta también pone en valor el rol de los mozos dentro de la experiencia gastronómica, garantizando que las propinas lleguen de forma rápida y transparente, fortaleciendo la relación entre clientes, colaboradores y comercios.

Con este lanzamiento, Bancard suma un nuevo servicio de valor agregado a su red y inicia su agenda de innovaciones para 2026.