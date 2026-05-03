Licitación de la ANDE para subestación Zárate Isla también frenada por protesta

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) enfrenta cuatro reveses en distintos proyectos de infraestructura ambiciosos del año, que en realidad fueron anunciados ya para el 2025 y no se licitaron. En este caso, a través de la Resolución DNCP N° 1038/26, la autoridad regulatoria ordenó la modificación del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la licitación con ID 470.147, tras detectar inconsistencias en las exigencias técnicas y de experiencia para las empresas oferentes.

El proyecto, denominado “Construcción e Interconexión de la Subestación Zárate Isla”, cuenta con un monto estimado de inversión de US$ 120.287.360. La obra es clave para el sistema de transmisión eléctrica, pero su continuidad está condicionada a que la estatal subsane las omisiones de información técnica crítica identificadas durante el proceso de impugnación.

La protesta fue promovida por la firma Servicio Integral de Electromecánica S.R.L. (S.I.D.E.), que cuestionó puntos fundamentales como los criterios de experiencia requerida, capacidad técnica del personal, especificaciones técnicas y el sistema de reajuste de precios. Tras un análisis jurídico, la DNCP determinó que la ANDE debe modificar el pliego para garantizar la libre competencia.

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Un negocio de 12 años bajo modalidad de leasing

El modelo financiero elegido para esta obra es el Leasing Operativo, una modalidad que implica el arrendamiento de la infraestructura con opción a transferencia final. Según los datos del llamado, el contrato contempla el pago de 144 cuotas mensuales (12 años) de US$ 783.940 cada una, lo que totaliza US$ 112.887.360 solo en concepto de alquiler de infraestructura.

A este monto se le suma un Valor Residual de US$ 7.400.000, que la ANDE deberá abonar al finalizar el periodo de arrendamiento para tomar la propiedad definitiva de la subestación. Este esquema permite a la empresa estatal disponer de la obra sin realizar el desembolso total de la inversión de manera inmediata, aunque compromete recursos del presupuesto por más de una década.

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Originalmente, la apertura de ofertas estaba prevista para el pasado 12 de marzo de 2026 en la sede central de la ANDE. Sin embargo, debido a las sucesivas resoluciones de suspensión (desde la Resolución 634/26 de marzo hasta la reciente de abril), el cronograma quedó totalmente desvirtuado, postergando una obra considerada urgente para la zona de Luque y alrededores.

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Prórroga de 45 días y ajustes técnicos

En su descargo, la ANDE se allanó al pedido de los potenciales oferentes de ampliar los plazos de presentación. La firma protestante solicitó una prórroga de 45 días calendario para poder preparar las ofertas, argumentando que la falta de información técnica inicial impedía realizar un costeo serio de la obra. La DNCP consideró razonable este pedido para propiciar la mayor participación posible.

Según la DNCP, la licitación se mantiene en estado de suspensión hasta que la convocante (ANDE) comunique al expediente electrónico la adenda modificatoria. Esto implica que la institución eléctrica deberá responder todas las dudas de los interesados y publicar la información técnica faltante antes de fijar una nueva fecha para la entrega de sobres.

Este freno administrativo representa otro desafío más para la actual gestión de la ANDE, que busca acelerar las inversiones en infraestructura eléctrica ante el aumento de la demanda. Por ahora, el proyecto de US$ 120 millones permanece en el “limbo” burocrático.