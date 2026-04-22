ANDE, obligada a modificar pliego de millonaria licitación de US$ 40 millones tras freno de la DNCP

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) deberá ajustar las reglas de juego de una de sus licitaciones más cuantiosas del año. Se trata del ID 470167, correspondiente al proyecto de “Construcción e Interconexión de la Subestación Autódromo”, cuya inversión estimada asciende a los US$ 40.637.536.

La decisión fue tomada por la DNCP mediante la Resolución 1006/26, dictada el pasado 10 de abril de 2026, tras una protesta promovida por la firma Servicio Integral de Electromecánica S.R.L. (S.I.D.E.).

El conflicto se inició en marzo, cuando la empresa recurrente impugnó el pliego argumentando irregularidades en las especificaciones técnicas, la experiencia requerida y la capacidad financiera exigida a los oferentes. Ante esto, la DNCP ordenó inicialmente la suspensión del llamado mediante la Resolución 652/26, lo que impidió que la apertura de ofertas —prevista originalmente para el 13 de marzo y luego reprogramada para el 31 de marzo— pudiera concretarse.

Finalmente, la autoridad de control decidió hacer lugar parcialmente a la protesta, obligando a la ANDE a introducir modificaciones en el PBC antes de continuar con el proceso. Esta resolución mantiene la suspensión del llamado hasta que la empresa estatal publique la adenda correspondiente con los cambios ordenados, asegurando la transparencia y la libre competencia en el proceso de arrendamiento de infraestructura eléctrica.

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Freno de Contrataciones Públicas

El proyecto se estructura bajo la modalidad de leasing operativo, una figura financiera que permite a la ANDE utilizar la infraestructura mediante el pago de cuotas periódicas.

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Según el PBC, el contrato contempla 144 cuotas mensuales de un monto estimado de US$ 264.844, sumando un total de US$ 38.137.536 solo en concepto de alquiler. Además, se prevé un valor residual de US$ 2.500.000 al finalizar el periodo, lo que completa el monto total de la inversión prevista.

La directora de Contrataciones Públicas de la ANDE, Liliana Ortiz, confirmó que el proceso se encuentra en una etapa de readecuación técnica tras el fallo de la DNCP. “Se levantó la protesta y ahora se está tramitando la adenda de nueva fecha de apertura. Apenas se publique en el portal estará la nueva fecha, o sea, no se realizó aún la apertura de las ofertas”, señaló la funcionaria.

El centro de la controversia radicó en las barreras de entrada que, según la protestante, limitaban la participación de empresas locales.

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Si bien la DNCP rechazó algunos puntos de la impugnación por falta de pruebas contundentes sobre supuestos direccionamientos, reconoció que ciertos aspectos del pliego debían ser corregidos para ajustarse a la Ley 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas.

Detalles de la inversión millonaria de ANDE

La futura Subestación Autódromo de 220 kV es considerada una obra estratégica para el refuerzo del sistema eléctrico en la zona metropolitana. El pliego modificado deberá ser cargado en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) en los próximos días. El lugar de apertura de ofertas se mantiene en el Salón Auditorio de la sede central de la ANDE, sobre la avenida España, una vez que se oficialice el nuevo cronograma.

Los US$ 40 millones en juego generan una fuerte expectativa en el sector de la construcción electromecánica. Cabe destacar que la visita técnica obligatoria ya se cumplió el pasado 5 de marzo, donde varias empresas interesadas pudieron verificar el sitio de las obras.

Sin embargo, la resolución de la DNCP obliga a que cualquier cambio en las especificaciones sea comunicado equitativamente a todos los potenciales oferentes para garantizar la igualdad de condiciones.

Por ahora, el tablero de la DNCP marca que la Licitación Pública Nacional Lp1841-25 sigue en estado de “suspensión por protesta”, a la espera de que la ANDE cumpla con lo ordenado en la resolución del Dr. Agustín Encina Pérez, titular de la Dirección Nacional.