MEF desembolsó US$ 121 millones a proveedores y acreedores del Estado

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que, hasta la fecha, los desembolsos para el pago a proveedores ascienden a G. 763.118 millones (US$ 121 millones al cambio actual), por compromisos vinculados a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR).

Según lo explicado, corresponde a financiamientos con Fuente 10 “Recursos del Tesoro”, Fuente 20 “Recursos del Crédito Público” y Fuente 30 “Recursos Institucionales”.

El MEF refirió que este lunes desembolsó G. 317.923 millones (US$ 51 millones) y hoy martes destinó G. 445.195 millones (US$ 71 millones), montos que contribuyen a reducir el saldo de la deuda con proveedores y acreedores del Estado.

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Pagos según fuente de financimiento

Este martes se procesará el pago de las STR ingresadas a la DGTP desde el jueves 30 de abril y el lunes 4 de mayo, por la suma de G. 1.624 millones en Fuente 10, en concepto de Caja Chica, Gastos Reservados y Gratuidad en la Educación Superior; por G. 378.082 millones en Fuente 20, que se abonarán en concepto de pago a proveedores y acreedores del Estado; y por G. 65.488 millones en Fuente 30, en concepto de Caja Chica, Gastos Reservados y pago a proveedores y acreedores del Estado.

La cartera económica refirió, además, que el calendario detallado de pagos se encuentra disponible en el sitio web institucional, en el apartado Consulta Ciudadana – Calendario de Pagos – Pago a Proveedores. También puede visualizarse en el sitio denominado Servicios en Línea.

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Asimismo, esta información puede consultarse en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la sección Compras Públicas, submenú Pagos, dentro del calendario correspondiente del MEF.