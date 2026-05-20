MEF cierra sus puertas a la prensa, mientras se desarrolla reunión con farmacéuticas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lleva a cabo esta tarde una reunión con representantes del sector farmacéutico, con el que el Estado arrastra una deuda de más de US$ 1.000 millones por productos y servicios proveídos en el último año.

Sin embargo, en lugar de dar acceso a la información pública, la cartera decidió dejar afuera a los medios de prensa.

Según reportaron colegas de ABC y de otros medios de comunicación, los periodistas y reporteros fueron detenidos en la vereda del MEF, desde donde no le dejaron pasar ni siquiera a la oficina administrativa para aguardar el fin de la reunión que se desarrolla a puertas cerradas.

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Reunión con farmacéuticas, desde las 15:00

A las 15:00 puntualmente se inició la reunión de referencia y ante la solicitud de la prensa de ingresar a la sede, el jefe de seguridad, Ramón Benítez, les informó a los comunicadores que la instrucción que él tiene es la de no dejarles pasar.

Se intentó tener alguna información a través de la Dirección de Comunicación del MEF, pero no hubo respuestas. Además, se le solicitó el ingreso al menos a la antesala de la reunión, de tal modo a tomar las declaraciones de las farmacéuticas al término del encuentro, pero el pedido también fue negado.

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