Proveedoras de salud se reunirán mañana con el MEF y esperan que se defina condiciones para saldar deuda

Tras cumplirse las primeras condiciones de pagos parciales por parte del Gobierno, proveedoras insisten en la definición sobre el mecanismo que adoptará el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para saldar la millonaria deuda, que solo con el sector de salud supera los US$ 1.000 millones y más de US$ 300 millones al sector de construcción.

Justamente en el plan de avanzar con el mecanismo de cancelación de estos millonarios compromisos, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) convocó a proveedoras de medicamentos para una reunión que se realizará mañana a las 15:00 en la sede de la cartera estatal sito en Mariscal López y Rca Dominicana.

Al respecto, Gerardo García titular de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma) expresó que desde el sector esperan avanzar con la definición del mecanismo que adoptará el Gobierno para saldar la millonaria deuda que mantienen con el este rubro.

Recordó que en el encuentro anterior, la cartera estatal se comprometió en el pago parcial de US$ 100 millones en abril y US$ 80 millones en mayo; sin embargo, el monto de los compromisos crecen mes a mes y aún no hay una definición sobre el salgo global que supera los US$ 1.000 millones.

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García detalló que en dicho encuentro el ministro pidió tiempo a las proveedoras y que en una próxima reunión les iba a informar como se irá procesando los pagos, además de como va avanzando la reglamentación de la cesión de derecho de cobro o factoraje.

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Entre los temas a definir sobre la cesión de cobro aún no hay acuerdo sobre el monto que se va a llegar a descontar a través de los bancos y sobre las comisiones financieras, que los proveedores están pidiendo que sean asumidas por el Gobierno, y también hay un pedido para incluir en la cesión de deuda además del rubro 350 (medicamentos) a los prestadores de servicios esenciales. Sin embargo, algunas de estas condiciones dependen justamente de la aprobación de un proyecto de Ley que está en estudio en el Congreso y que podría tener tratamiento mañana.

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Factoraje figura para tratar mañana, pero piden postergar

Sobre el mismo tema, esta mañana fue tratado en Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado” el proyecto de Ley “Que modifica el Artículo 279 de la Ley 7609/25 del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026”, presentado los senadores Silvio Ovelar, Antonio Barrios, Natalicio Chase, Patrick Kemper, Pedro Díaz Verón, Ignacio Iramain, Esperanza Martínez y Carlos Liseras. La citada propuesta busca justamente modificar y actualizar algunos lineamientos en torno al mecanismo de cesión de derecho de cobro o conocido también como factoraje (en el ámbito privado).

Tras un largo e intenso debate, finalmente la comisión votó por postergar por una semana su dictamen sobre dicho proyecto, a pedido del senador colorado cartista Natalicio Chase.

Cabe señalar que el citado proyecto figura para su tratamiento en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores para este miércoles 20 en el punto 11, por lo que no se descarta totalmente su estudio, lo que dependerá si el pleno decide constituir en comisión para dictaminar.

¿Qué cambios se propone?

El proyecto modifica algunos términos del artículo 279 ampliando el alcance de la cesión de cobro de deuda a otros prestadores de servicios de saluda, tercerizados como la parte de imágenes, diálisis, y aquellos que se prestan por amparo judicial. En la redacción vigente solo faculta este mecanismo a los proveedores de medicamentos.

Por su parte, el ministro de Economía Óscar Lovera precisó que están avanzando con los proveedores en la reglamentación de este mecanismo que está vigente, pero que requiere de una actualización para hacerla más efectiva.

En ese sentido manifestó que hay “algunas dudas” en el cuarto y quinto párrafo del texto donde solicitó alguna precisión sobre la redacción.

Por su parte los senadores Esperanza Martínez (FG) , Celeste Amarilla (PLRA)y Antonio Barrios (ANR) cuestionaron la postergación del proyecto, que lo único que hace es dilatar la solución tan necesaria para garantizar los servicios de salud. Martínez reclamó al ministro Lovera que por pedido de el (de Lovera) se avanzó con este proyecto y ahora resulta que “tiene dudas y que no se entiende bien”, a lo que sugirió aclarar “esas dudas” y no postergarlo más.