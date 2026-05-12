Deudas: Salud paga US$ 100 millones a farmacéuticas pero sigue “preocupación” en el rubro

Este martes, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social informó que se “cumplió” con la primera etapa del pago a proveedores farmacéuticos, esto como parte de un cronograma anunciado por el Poder Ejecutivo.

Al respecto detallan que los pagos procesados alcanzan aproximadamente US$ 100 millones entre los que incluyen “compromisos relacionados con provisión de medicamentos, insumos y otros servicios sanitarios”.

Por otra parte, para este mes corriente se prevé una segunda etapa de pagos por aproximadamente US$ 80 millones.

Este “cronograma”, según Salud Pública, forma parte de un esquema de desembolsos que fue presentado durante una reunión entre la ministra María Teresa Barán, el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, y representantes del sector farmacéutico.

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Continúa la “preocupación” en el rubro farmacéutico

Luego del anuncio, la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (CRIPFA) emitió un comunicado en el que aseguran que el pago “generó un alivio momentáneo” entre los proveedores.

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“Permitió recuperar cierta previsibilidad luego de meses de incertidumbre”, aseguran, aunque a la par reiteran que la “preocupación” sigue al concentrarse en el saldo total de la deuda.

“El pago anunciado para mayo, de US$ 80 millones, sigue siendo insuficiente frente a la magnitud de la deuda acumulada y a la delicada situación financiera que atraviesan muchas empresas", precisan.

También sostienen que a la incertidumbre se suma "la falta de avances concretos" sobre el mecanismo de cesión comprometido por las autoridades, ya que para el rubro, hace más de un mes no existirían “novedades sobre las negociaciones”, pese a la revisión de una propuesta antes de la Semana Santa.

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Farmacéuticos apuntan hacia el Congreso

Otro punto que menciona la Cámara es que en el Congreso Nacional continúa sin tratamiento un proyecto de modificación de la Ley de Presupuesto que será “clave para que la cesión pueda alcanzar a todos los proveedores del Ministerio de Salud”.

De momento citan que la normativa solo permite incluir deudas vinculadas a medicamentos, dejando afuera así servicios esenciales y compras realizadas vía amparo judicial para tratamientos de enfermedades complejas y catastróficas.

“De aprobarse hoy la cesión sin esa modificación legal, cerca de la mitad de los proveedores quedarían excluidos del cobro”, apuntan.

Finalmente, el sector “urge” a los legisladores a dar prioridad inmediata al tratamiento de esta reforma, ante un “creciente riesgo financiero que enfrentan numerosas empresas vinculadas al sistema de salud”.

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