MEF: este es el calendario de pagos de salarios y beneficios de mayo

Este viernes 22 arrancará el cronograma de pagos de salarios y beneficios sociales correspondiente al mes de mayo, elaborado por el MEF, a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), dependiente de la Gerencia de Gestión Financiera del Estado (GGFE) del Viceministerio de Administración Financiera (VAF).

Los desembolsos se iniciarán en esa fecha con los veteranos, pensionados y beneficiarios del Programa Adultos Mayores, según el calendario establecido oficialmente por la cartera económica.

Seguidamente, el lunes 25 percibirán sus haberes los jubilados de la Caja Fiscal, mientras que el martes 26 serán abonados los salarios a los funcionarios administrativos y el personal de blanco del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Continuará el miércoles 27 con los desembolsos para Fuerzas Públicas, Poder Judicial y Gobernaciones.

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Pagos de salarios y beneficios del mes de mayo

El jueves 28 proseguirá con servidores públicos del Ministerio de Educación y de las Universidades Nacionales.

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Para el viernes 29 de mayo se abonarán los Servicios Personales pendientes.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas se recuerda que los pagos están sujetos a la presentación, en tiempo y forma, de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).