Denuncian presunto desvío de arena de la defensa costera y alertan sobre riesgo para la Costanera de Pilar

La denuncia apunta al Consorcio Costero Ñeembucú, integrado por Constructora Heisecke SA, Los Trigales SA y Benito Roggio e Hijos SA, responsable de las obras de infraestructura de la Fase C de la Costanera.

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Según explicó la concejala de Pilar, Maida Fernández (ANR), la arena retirada corresponde al material de refulado utilizado previamente para elevar la cota de la defensa costera hasta los 14 metros, una intervención ejecutada con millonarios recursos públicos para reforzar la seguridad de la capital departamental.

Fernández mencionó que el material extraído estaría siendo trasladado a las excavaciones donde se instalan tuberías cloacales y desagües pluviales, evitando así la compra de nuevas cargas de arena.

“Están llevando la arena de la defensa costera para utilizarla en los canales donde colocan los tubos. Esa carga debería ser adquirida por la empresa, pero al reutilizar lo que ya se pagó con fondos públicos se estaría generando un ahorro indebido e incluso una posible sobrefacturación”, cuestionó la edila.

La edil manifestó su preocupación por el impacto que podría generar la remoción del refulado sobre la estructura de protección costera, advirtiendo que disminuir la cota podría debilitar el sistema construido para contener eventuales inundaciones del río Paraguay.

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Ante la situación, informó que presentó un pedido de informes ante la Junta Municipal para conocer detalles técnicos y administrativos de los trabajos actualmente en ejecución.

Consorcio niega afectación de la defensa costera

Por su parte, el ingeniero Carlos Brizuela, integrante del Consorcio Costero Ñeembucú, rechazó que las tareas ejecutadas representen un riesgo para la defensa costera y explicó que los trabajos forman parte del proceso técnico de consolidación de la base de la futura Avenida Costanera.

El profesional señaló que actualmente se realiza un movimiento de suelo para sustituir parte de la arena de refulado por material arcilloso, considerado más resistente y adecuado para soportar la infraestructura vial y sanitaria prevista dentro del proyecto.

Brizuela aseguró además que la altura original de la defensa costera no será modificada y garantizó que la cota establecida en el diseño de la obra se mantendrá sin alteraciones.

Costo de las obras

La Fase C de la defensa costera de Pilar tendrá un costo de USD 38 millones, que incluye la construcción de la avenida costanera, un parque lineal, áreas verdes, ciclovías y obras hidráulicas complementarias.