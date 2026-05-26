Gremio de centros comerciales destaca fase de expansión de la industria en Paraguay

La Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCPy) realizó, en conjunto con la Cámara Latinoamericana de la Industria de Centros Comerciales (CLICC), un espacio de análisis, innovación y networking orientado al fortalecimiento del sector retail y de los shoppings del país.

Este martes, el gremio llevó adelante otra edición de “Charlas que inspiran”. En la ocasión, el lema del encuentro fue “Del contrato al valor: estrategias de leasing que transforman resultados”.

En ese sentido, el presidente de la CCCPy, Andrés Kemper, mencionó que la jornada reunió a destacados referentes nacionales e internacionales del sector, quienes compartieron tendencias, herramientas y experiencias sobre consumo, inteligencia comercial, innovación, negociación estratégica y crecimiento de los centros comerciales en América Latina.

Experiencias de centros comerciales de otros países

Asimismo, se abordaron las etapas que atravesaron distintos mercados durante el crecimiento del sector, considerando que las inversiones en el rubro “son apuestas de largo plazo y que, generalmente, se desarrollan en etapas bien consolidadas”, Kemper apuntó como ocurrió en Colombia, México y Brasil.

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Añadió que cada una de estas etapas viene acompañada de circunstancias diferentes. “Aprender de lo que sucedió en otros países y entender cuál es el contexto de nuestra industria hoy son claves para tomar las mejores decisiones, con la mayor información posible”, resaltó.

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Pagos digitales y el comportamiento del mercado

En esa línea, explicó que el evento inició con una charla a cargo de representantes de la procesadora Bancard, quienes brindaron insights (hallazgos) sobre el comportamiento del mercado paraguayo a los pagos digitales y su evolución.

Este espacio estuvo a cargo de Carlos Pérez, quien, en representación de Bancard, desarrolló el tema “Retail Intelligence: consumo, métricas, eventos y crecimiento de los centros comerciales del Paraguay”.

Luego, la charla profundizó acerca del panorama de las 27 empresas socias del gremio y en cómo aumentó la participación de los pagos digitales en los últimos años en el sector. Además de realizar comparaciones por rubros como tiendas, gastronomía, ocio, entretenimiento y supermercados.

“Vimos el ticket promedio, cómo creció el market share y una gran cantidad de datos que servirán para tomar las mejores decisiones”, alegó.

Espacio de análisis e innovación

Otro de los puntos profundizados fue el tema “Smart Leasing: estrategia, IA y rentabilidad en centros comerciales”. Marcelo Rennó, desde Brasil, brindó información sobre cómo implementan tecnologías en sus operaciones y en qué etapa se encuentra la industria brasileña de centros comerciales, considerada un mercado mucho más desarrollado.

Asimismo, desde Colombia participó Carlos Hernán Betancourt con la charla “Latinoamérica Retail: de mercados emergentes a jugadores estratégicos”, quien comentó que en ese país existen 667 centros comerciales y que, en los últimos quince años, se abrió uno por mes de manera sostenida.

Evolución sobre a las industrias más desarrolladas

Para hacer una referencia entre el mercado colombiano y el paraguayo, Kemper explicó que en Paraguay existen 27 shoppings y comparó esa realidad con la evolución de otras industrias más desarrolladas, que atravesaron ciclos similares, aunque en diferentes momentos.

“Pasó con Perú, con Colombia y con Brasil, e intentamos identificar las consecuencias que tienen los distintos ciclos. Creo que probablemente Paraguay está en una etapa de crecimiento y posteriormente vendrá un periodo de saturación para luego llegar a una fase de madurez. Hoy, por cómo lo identificamos, estamos en esa etapa de crecimiento”, remarcó.

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Panel e intercambio de conocimientos

Asimismo, se realizó el panel “Negociar para ganar: el verdadero poder del centro comercial para transformar sus resultados”, con la participación del presidente y vicepresidente del gremio Andrés Kemper y Jorge Mendelzon, además de los disertantes invitados.

La actividad generó un espacio de actualización estratégica para directivos, gerentes, operadores, marcas y profesionales vinculados al ecosistema retail, promoviendo la evolución de los centros comerciales paraguayos mediante el intercambio de conocimientos y experiencias internacionales.