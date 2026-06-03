San Pedro: movilización entra en tregua entre decepción, impotencia y promesas incumplidas del Gobierno

La decisión de dar tregua fue tomada tras una reunión mantenida con autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en medio de un ambiente marcado por la decepción, la impotencia y el descreimiento ciudadano ante las reiteradas promesas incumplidas.

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Años de reclamos y pocas respuestas

Los manifestantes, provenientes principalmente de zonas rurales de San Pedro de Ycuamandyyú y del distrito de San Pablo, llevan más de dos años realizando protestas intermitentes para exigir la culminación del denominado Corredor Norte.

Las movilizaciones incluyen cierres intermitentes de ruta y bloqueo del paso sobre el puente del río Jejuí, debido al lento avance de las obras y la falta de soluciones concretas.

En la obra vial existen retrasos en pagos a constructoras, trabas administrativas, problemas de liberación de franjas de dominio y cuestionamientos sobre la calidad de los trabajos.

Promesas que no convencieron

Hasta la zona llegó el viceministro de Obras Públicas, Hugo Arce, acompañado por técnicos del MOPC y el diputado Leonardo Saiz.

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Durante la reunión, las autoridades reiteraron que el proyecto “es prioridad para el Gobierno” y que “se están realizando gestiones” para destrabar los inconvenientes.

Sin embargo, los pobladores aseguraron que escuchan las mismas promesas desde hace años y que las palabras ya no generan confianza.

Lote 2 enfrenta grave crisis financiera

Uno de los principales problemas se concentra en el Lote 2 del Corredor Norte, actualmente a cargo del Consorcio ICE.

Según explicó el viceministro, el consorcio enfrenta serios problemas financieros y existe una alta probabilidad de que no continúe con las obras.

Ante esta situación, el MOPC analiza alternativas para transferir el tramo a otra empresa, aunque reconoce que el proceso administrativo demandará tiempo.

También persisten conflictos por tierras

Otro obstáculo señalado por las autoridades es la superposición de títulos y la falta de liberación de franjas de dominio.

Responsabilizan al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) por la demora en resolver varios casos.

Mientras tanto, las obras continúan prácticamente paralizadas en sectores clave del proyecto vial.

“Solo cuando salimos a la ruta nos escuchan”

Uno de los manifestantes, Antonio Mazarí, expresó sentirse impotente tras años de reclamos sin soluciones reales.

“Siempre recibimos promesas y mentiras. Solo cuando salimos a la ruta nos escuchan”, lamentó.

El ciudadano cuestionó principalmente la falta de voluntad política para destrabar los problemas y sostuvo que las movilizaciones representan el último recurso de las comunidades afectadas.

Advierten nuevas medidas

Pese al descontento, los manifestantes decidieron suspender temporalmente las medidas de fuerza y otorgar un plazo de 22 días al Gobierno.

No obstante, advirtieron que, si en ese tiempo no existen avances concretos ni respuestas reales, volverán a cerrar rutas y paralizarán actividades educativas en la zona.

Un corredor que “cuesta que camine”

El Corredor Norte, financiado por el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem), busca conectar los departamentos de San Pedro y Concepción para reducir distancias y potenciar la economía regional.

Sin embargo, los pobladores ironizan señalando que “cuesta que camine, mucho menos que corra el corredor”.

Incertidumbre y malestar

Las demoras, denuncias y problemas administrativos mantienen en incertidumbre la culminación de una de las obras viales más importantes del norte del país.

Mientras tanto, las comunidades de San Pedro continúan enfrentando una severa crisis vial y reclaman acciones concretas a las autoridades nacionales.