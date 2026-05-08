Lento avance del Corredor Norte genera preocupación y anuncian movilización en San Pablo

Para este lunes 11 de mayo, los ciudadanos de San Pablo convocaron a una asamblea popular en la zona del puente sobre el río Jejuí, donde analizarán la situación actual de las obras y definirán posibles medidas de fuerza.

Los pobladores exigen la continuidad de los trabajos viales al MOPC, ante los constantes retrasos que afectan a la comunidad. No descartan bloqueos de ruta por tiempo indefinido.

Proyecto busca unir regiones y reducir distancias

El proyecto vial es financiado por el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM) y tiene como objetivo reducir kilómetros, en el trayecto entre San Pedro y Concepción, además de dinamizar la economía del norte del país.

Sin embargo, los plazos contractuales avanzan sin que las obras sean concluidas, mientras aumentan las críticas por la lentitud en la ejecución.

Lea más: Corredor Norte avanza con retrasos, deudas y denuncias sobre la calidad de obras

San Pedro enfrenta una crisis vial

El departamento atraviesa una delicada situación vial, con rutas asfaltadas deterioradas y caminos rurales prácticamente intransitables, especialmente tras las lluvias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A las deficiencias históricas se suman ahora nuevas obras inconclusas y cuestionadas, generando incertidumbre en las comunidades afectadas.

Uno de los principales inconvenientes señalados es la falta de liberación de franjas de dominio por parte del MOPC, situación que impide avanzar en sectores urbanos como Pavón Cue y Piri Pucú.

Además, las constructoras denuncian retrasos en los pagos por parte del Gobierno, afectando directamente el ritmo de ejecución de los trabajos.

Denuncian deterioros antes de la entrega oficial

Pobladores y propietarios de inmuebles afectados también expresaron preocupación por la calidad de las obras ejecutadas.

En varios sectores ya aparecen baches y deterioros pese a que el proyecto aún no fue oficialmente entregado, lo que aumenta los cuestionamientos ciudadanos.

Lea más: Caminos rurales y rutas pavimentadas de San Pedro están en lamentable estado

Los tramos y empresas encargadas

El corredor conecta la ruta PY10, desde Villa del Rosario, pasando por San Pablo y el puente sobre el río Jejuí, hasta empalmar con la ruta PY11 en Cruce Yacaré Ñe’ẽ.

Lote 1

A cargo de la empresa Enrique Edgardo Díaz Benza Cano (EDB), comprende el tramo Villa del Rosario – Volendam, incluyendo accesos a Volendam y Puerto Mbopicuá, con una extensión de 39,31 kilómetros.

Lote 2

El tramo Volendam – San Pablo está bajo responsabilidad del Consorcio ICE, integrado por Construcciones Edivi S.A., Caldetec Ingeniería S.R.L. e Ilsung Construction CO. LTD – Sucursal Paraguay.

Este sector enfrenta actualmente inconvenientes administrativos y paralización de trabajos, mientras aguardan la aprobación del BID para modificar la integración del consorcio.

Lote 3

Corresponde al trayecto San Pablo – Cruce Yacaré Ñe’ẽ y está a cargo de Proel Ingeniería, representada por Augusto Ortellado Narváez.

Obras hacia Concepción con retrasos

La continuidad del corredor hacia Concepción también se divide en tres lotes.

El primer tramo, desde Yacaré Ñe’ẽ hasta el Km 50, está a cargo de Ecomipa, mientras que el segundo lote comprende el trayecto hasta Belén e incluye el puente sobre el río Ypané, ejecutado por el Consorcio Vial Oriental.

Finalmente, el tercer lote conecta Horqueta con Belén y Concepción, bajo responsabilidad de Constructora Acaray.

Las demoras, denuncias y problemas administrativos mantienen en incertidumbre la finalización del Corredor Norte.

Mientras tanto, comunidades de San Pedro continúan padeciendo una severa crisis vial y reclaman respuestas concretas a las autoridades nacionales.