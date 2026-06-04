Ayolas: Pescadores esperan audiencia con director de la EBY para reiterar reclamos

El dirigente de la Asociación de Pescadores Unidos de Ayolas, Rolando Ferreira, recordó que la medida de fuerza iniciada a finales de mayo frente a la sede de Yacyretá permanece en cuarto intermedio, a la espera de la confirmación de una fecha para reunirse con el titular paraguayo de la binacional, Luis Benítez.

Señaló que durante el encuentro se buscará avanzar en las conversaciones relacionadas con la limpieza del río Paraná y la contratación temporal de pescadores mientras se desarrollan las tareas para liberar el río de los organismos acuáticos.

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Asimismo, indicó que uno de los compromisos asumidos ya fue cumplido con la entrega de kits de víveres, mientras que el proceso para la reposición de elementos de pesca mediante compra continúa en etapa de negociación.

Ferreira explicó que la solicitud de audiencia responde a que los representantes de la EBY en Ayolas dicen que únicamente el director paraguayo tiene facultades para resolver los reclamos planteados por el sector. En ese sentido, manifestó su preocupación porque, según considera, la información sobre la situación de los pescadores no estaría llegando de manera completa a la máxima autoridad de la entidad.

Reclamos pendientes

Agregó que existen reclamos pendientes desde diciembre de 2025 sin respuestas concretas. Recordó, además, que recientemente se realizaron dos jornadas de manifestación, que posteriormente quedaron en cuarto intermedio a pedido de Yacyretá debido al reposo médico del director paraguayo, con el compromiso de concretar una reunión una vez retomadas sus actividades.

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Ferreira reiteró que la presencia masiva de algas en el río Paraná dificulta seriamente la actividad pesquera y la navegación aguas abajo de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY). Según explicó, gran parte de los elementos utilizados para la pesca sufrieron daños y quedaron inutilizables debido a esta situación, que se viene registrando desde hace varios meses.

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