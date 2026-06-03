Ayolas: FR exige que máquinas estén fuera de aulas para garantizar transparencia

Gabriel Alfonzo manifestó que los empadronados colorados deben acudir a sufragar sin ningún tipo de presión el próximo domingo. Advirtió sobre la posibilidad de que algunas personas intenten registrar su voto mediante fotografías para luego justificar su preferencia política a cambio de beneficios económicos.

En ese contexto, indicó que Fuerza Republicana (FR) se opone a que las urnas sean ubicadas dentro de las aulas.

Lea más: Hospital Integrado de Ayolas implementa medidas para racionalizar el uso de sabanas

“Durante un análisis sobre la cuestión, considerando que gran parte de la lucha electoral del día pasa por evitar intentos de torcer la voluntad popular, queremos reducir al máximo las posibilidades de que se cometa algún hecho ilícito que impida que las urnas reflejen fielmente la voluntad ciudadana”, expresó el precandidato a intendente de FR.

Explicó que los apoderados de los diferentes movimientos del Partido Colorado acordaron no permitir que las urnas electrónicas permanezcan dentro de las aulas y que sean ubicadas en los pasillos, junto a las mesas receptoras de votos. Según señaló, esta disposición facilitará el control por parte de los miembros de mesa y permitirá intervenir ante eventuales irregularidades, como el uso de teléfonos celulares u otros dispositivos para captar imágenes.

Agregó que, en caso de lluvias, las urnas y las mesas serán trasladadas al interior de las salas, pero manteniendo la misma disposición que tenían en los pasillos para preservar las condiciones de control y fiscalización.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Ayolas, el Partido Colorado cuenta con 10.393 electores habilitados para participar de las internas. Como local de votación fue habilitada la Escuela N° 1915 “Pío Barrios - Mil Viviendas”, donde funcionarán 30 mesas receptoras de votos.

Los movimientos Añetete, Honor Colorado y Fuerza Republicana presentan precandidaturas tanto para la intendencia municipal como para la Junta Municipal.

Lea más: Vecinos de Corateí exigen intervención del MADES por obras en reserva natural