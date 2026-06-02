Hospital Integrado de Ayolas implementa medidas para racionalizar el uso de sábanas

Según el documento, los textiles pertenecientes al IPS serán destinados prioritariamente a pacientes asegurados durante su permanencia hospitalaria. La institución explicó que la medida busca preservar los recursos disponibles, garantizar su provisión a los beneficiarios del sistema que financian dichos insumos y asegurar una adecuada administración de los bienes patrimoniales.

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En conversación con ABC Color, la directora por IPS, doctora Elizabet Achucarro, señaló que el comunicado fue elaborado de manera conjunta entre el IPS y el Ministerio de Salud Pública. Explicó que la previsional continuará responsabilizándose de la provisión de sábanas en las salas de urgencias, observación, terapia intensiva, consultorios e internaciones no programadas. “IPS brinda ropa de cama a los pacientes en general sin discriminación”, manifestó.

La profesional indicó que los textiles no serán distribuidos para cirugías programadas o internaciones en las que los familiares de los pacientes no asegurados puedan proveer la ropa de cama necesaria.

“Eso fue lo que nosotros acordamos con la dirección de parte del Ministerio de Salud, pero no es que no se estará proveyendo de las sábanas al paciente no asegurado. No es que llega un no asegurado y por eso se retiran y se les deja sin sábanas, que siempre están puestas en las camas”, aclaró.

Achucarro agregó que la medida forma parte de una reorganización y utilización racional de los insumos del Instituto de Previsión Social. “Lo que quisiera es que la gente dé un poquito de valor a lo que se les brinda a través del convenio IPS – MSP. El Centro de Salud Ayolas da una atención de hospital complejizado a sus usuarios”, expresó.

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