Más de 3.100.000 ingresos al país y son por turismo dos tercios de entrada de extranjeros

La composición de los ingresos revela el fuerte peso de los visitantes extranjeros. Del total de entradas registradas, 2.210.915 correspondieron a extranjeros, equivalentes al 70,6% del total. Los nacionales representaron 854.639 ingresos, con una participación de 27,3%, mientras que los extranjeros residentes sumaron 65.358 registros, equivalente al 2,1%.

Por el lado de las salidas, la estructura presenta características similares. Los extranjeros encabezaron los movimientos con 2.299.577 egresos, cifra que representó el 71,0% del total. Los nacionales registraron 889.529 salidas, con una participación de 27,5%, mientras que los extranjeros residentes alcanzaron 47.556 movimientos, equivalente al 1,5%.

El análisis de los motivos de viaje permite dimensionar el papel que desempeña el turismo dentro de estos flujos migratorios. Entre los extranjeros que ingresaron al país, 2.053.728 declararon como motivo de viaje el turismo, cifra que representa aproximadamente el 92,9% de las entradas de extranjeros y cerca del 65,6% de todos los ingresos registrados al país durante el periodo analizado.

La magnitud del resultado posiciona al turismo como el principal impulsor de la movilidad internacional hacia Paraguay. La diferencia respecto a los demás motivos es considerable. Los pasajeros en tránsito sumaron 61.897 ingresos, seguidos por el tránsito vecinal fronterizo con 53.198 registros. Más atrás se ubicaron los viajes profesionales o técnicos con 19.443 entradas y los residentes con 7.024 ingresos.

Los datos también reflejan la importancia de los movimientos migratorios vinculados a la residencia. Entre los extranjeros residentes, se registraron 50.442 ingresos de residentes permanentes y 14.916 de residentes temporarios. Estas cifras muestran la continuidad de los procesos de radicación y permanencia de ciudadanos extranjeros en el país.

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Otros segmentos presentaron participaciones más reducidas, aunque relevantes para determinadas actividades económicas y sociales. Los deportistas registraron 4.313 ingresos, los diplomáticos 3.075, las misiones oficiales 1.858, las personas con residencia precaria 1.839 y los estudiantes 793.

El predominio de los ingresos por turismo constituye una señal positiva para sectores como hotelería, gastronomía, transporte, comercio y entretenimiento, actividades que suelen beneficiarse directamente del gasto de los visitantes. Además, el elevado volumen de movimientos fronterizos confirma la creciente integración de Paraguay con los países vecinos y su papel como destino de tránsito, compras, negocios y turismo regional.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones