MEF pagó cerca de US$ 10 millones a proveedores del Estado

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que entre el martes y jueves de esta semana abonó G. 61.109millones (US$ 9,94 millones) a proveedores y acreedores del Estado, a fin de honrar compromisos vinculados a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas entre el jueves 4 y miércoles 10 de junio de este año.
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El boletín remitido por la cartera de Economía señala que, G. 996 millones se pagaron con Fuente 10, G. 47.732 millones se abonaron con Fuente 20 y G. 12.381 millones con Fuente 30.
Los pagos corresponden a proveedores de los ministerios de Salud, de Relaciones Exteriores, de Urbanismo y Hábitat, Presidencia de la República, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, Ministerio Público, entre otras instituciones del Estado.
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Calendario de pagos disponibles en la web
La cartera económica refirió, además, que el calendario detallado de pagos se encuentra disponible en el sitio web institucional, en el apartado Consulta Ciudadana – Calendario de Pagos – Pago a Proveedores. También puede visualizarse en el portal denominado Servicios en Línea.
Asimismo, esta información puede consultarse en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la sección Compras Públicas, submenú Pagos, dentro del calendario correspondiente del MEF.