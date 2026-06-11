Capaco: deuda millonaria con constructoras se reduciría recién hacia finales de 2026

La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) informó sobre los tres puntos abordados en la reunión mantenida ayer con los ministros de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, y de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, llevada a cabo el martes último, en la que las autoridades se comprometieron a aumentar los pagos mensuales a las empresas constructoras.

El presidente del gremio, José Luis Heisecke, indicó que la principal promesa consiste en desembolsar un promedio de US$ 77 millones mensuales hasta diciembre, con el objetivo de reducir la deuda acumulada con el sector.

Dependiendo del ritmo de los pagos, la deuda superior a US$ 200 millones por certificados de obras pendientes podría disminuir recién hacia finales de este año.

“Nos hicieron la promesa de aquí hasta diciembre pagar US$ 77 millones por mes, en promedio. Eso es importante aclarar, que es un promedio. Ellos (el MEF) estiman que para fin de año la deuda va a estar cancelada y, si no lo está, el monto pendiente sería ínfimo. Según nos dicen, quedaría entre US$ 80 millones y US$ 100 millones, que es lo normal que estamos acostumbrados a tener”, expresó.

Lea más: Deuda con constructoras: MOPC ejecutó apenas la mitad de las facturas presentadas este año

Gobierno reconoció dificultades del “factoraje”

Por otro lado, Heisecke señaló que las autoridades reconocieron las dificultades para que las empresas puedan cobrar mediante el mecanismo de cesión de derechos de cobro, conocido como factoraje.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Respecto al factoring, reconocieron que esta herramienta no va a ser aplicable al sector de la construcción, aunque puede ser que alguna empresa sí la tome. Pero no es una herramienta que le pueda servir al sector. Nos dijeron que al sector farmacéutico sí le puede servir y que será beneficiosa para ellos. Lo importante es que reconocieron eso”, manifestó.

Precisamente, este mecanismo fue rechazado por los gremios de la construcción la semana pasada debido a que obligaba a las empresas a asumir los intereses derivados de la cesión de deuda. La propuesta consistía en permitir que una empresa transfiera a un banco o entidad financiera el derecho a cobrar una deuda del Estado, a cambio de recibir liquidez inmediata.

Lea más: Otra vez Diputados no trató el proyecto sobre pago de intereses

Una ley pendiente para pago de deudas

Heisecke agregó que el tercer punto abordado en la reunión fue el pago de intereses por las deudas acumuladas. Según indicó, el MEF prometió impulsar el tratamiento del tema en el Congreso en el corto plazo y aseguró que este gasto será atendido por una vía separada, sin afectar el Presupuesto General de la Nación 2026.

“Nos dijeron que esa ley para el pago de los intereses saldrá en los próximos días”, señaló.

Los intereses adeudados ascienden actualmente a otros US$ 110 millones por contratos ya ejecutados. Sin embargo, la Cámara de Diputados no llegó a tratar este martes el proyecto de ley citado, “Que autoriza el pago de intereses por certificados de obras y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”, que figuraba en el quinto punto del orden del día.

Lea más: Otra vez Diputados no trató el proyecto sobre pago de intereses

Esto se debió a una nueva confrontación protagonizada por el diputado cartista Yamil Esgaib con legisladores opositores que se encontraban en uso de palabra, en este caso Raúl Benítez (Independiente). La sesión tuvo que ser suspendida temporalmente y se declaró un cuarto intermedio para intentar calmar los ánimos. Posteriormente, ya no hubo quorum para retomarla, por lo que ningún punto del orden del día llegó a ser tratado.

Hasta el momento, el MEF sigue sin aclarar si la reprogramación presupuestaria prevista para aumentar los pagos a las constructoras afectará la ejecución presupuestaria de este año ni de dónde provendrán los recursos. Según las versiones manejadas, se realizarían recortes en distintos sectores.

Tampoco se sabe si la medida tendrá algún impacto sobre la meta de déficit fiscal de 1,5% del PIB establecida para este año.