Liquidez pública sube a G. 11,822 billones aunque cae 24,5% frente a abril de 2025

No obstante, la comparación interanual muestra una lectura distinta. Frente a abril de 2025, cuando los depósitos totalizaron G. 15,668 billones, el saldo de abril de 2026 fue inferior en G. 3,846 billones, lo que representa una caída de 24,5%. La reducción evidencia que, pese al repunte reciente, el sector público todavía no recuperó el nivel de liquidez registrado en el mismo mes del año anterior.

La evolución mensual también muestra una dinámica irregular. Durante 2025, los depósitos alcanzaron su mayor nivel en marzo, con G. 15,844 billones, y luego descendieron de forma progresiva hasta tocar un mínimo en diciembre, con G. 7,478 billones. Entre ambos puntos, la reducción fue de G. 8,366 billones, equivalente a una caída de 52,8%; trayectoria que refleja una fuerte utilización de recursos públicos hacia el cierre del ejercicio fiscal.

En 2026, el comportamiento volvió a ser más dinámico. En enero, los depósitos subieron a G. 10,989 billones, luego bajaron a G. 9,489 billones en febrero, en tanto que repuntaron a G. 12,744 billones en marzo y cerraron abril en G. 11,822 billones. Aunque el cuarto mes mostró una baja mensual de G. 921.789 millones, equivalente a 7,2%, el saldo se mantiene claramente por encima del cierre de 2025.

Por componentes, la Administración Central (AC) concentra la mayor parte de los depósitos. En abril de 2026, registró G. 11,122 billones, frente a G. 12,938 billones en abril de 2025. Esto implica una disminución interanual de G. 1,816 billones, equivalente a 14,0%. Sin embargo, respecto a diciembre de 2025, cuando el saldo fue de G. 7,141 billones, se observó un aumento de G. 3,98 billones, es decir, 55,8%.

Lea más: Otra promesa del MEF: dice que aumentará pagos mensuales a contratistas desde este mes

Dentro de la AC, los depósitos en moneda nacional sumaron G. 5,098 billones en abril de 2026, con un aumento interanual de G. 358.502 millones frente a abril de 2025. Esto representa una suba de 7,6%. En cambio, los depósitos en moneda extranjera bajaron de G. 8,198 billones a G. 6,023 billones, con una reducción de G. 2,174 billones, equivalente a 26,5%. Por tanto, la caída interanual se explica, principalmente, por la menor disponibilidad en moneda extranjera.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Fondo de Seguridad Social mostró una contracción más marcada, como se abordó en la edición anterior. Sus depósitos pasaron de G. 2,729 billones en abril de 2025 a G. 699.578 millones en el mismo mes de 2026. La caída fue de G. 2,029 billones, equivalente a 74,4%. Aun así, frente a diciembre de 2025, cuando el saldo fue de G. 336.634 millones, se registró una recuperación de 107,8%.

En cuanto a la composición, la Administración Central representó 94,1% del total de depósitos en abril de 2026, frente a 82,6% en 2025.

El Fondo de Seguridad Social redujo su participación de 17,4% a 5,9% en el mismo periodo. Esta recomposición muestra una mayor concentración de los recursos en la Administración Central.

Lea más: Deuda con constructoras: MOPC ejecutó apenas la mitad de las facturas presentadas este año

Finalmente, los datos del BCP reflejan una recuperación parcial de la liquidez pública en 2026, impulsada, principalmente, por la Administración Central. Sin embargo, el saldo total todavía se mantiene lejos del nivel de abril de 2025, con una caída interanual significativa y una menor participación del Fondo de Seguridad Social dentro del total.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones