Jubilados municipales exigen a la Superintendencia intervenir ante atraso de tres meses

La Asociación de Jubilados calificó la situación de “grave e inaceptable” y aseguró que el sistema de pagos parciales genera incertidumbre y angustia entre miles de jubilados que dependen exclusivamente de esos ingresos para cubrir alimentación, medicamentos y otras necesidades básicas.

La nota fue dirigida al presidente de la Caja Municipal, Venancio Díaz, y con copia a la superintendenta de Jubilaciones y Pensiones, Griselda Mariel Figueredo de Giménez. En el documento, los jubilados sostienen que la crisis no puede atribuirse solo a la administración de la Caja, sino también a la falta de una intervención más efectiva de la Superintendencia.

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“La gravedad de la crisis exige una actuación más decidida y eficaz”, señaló la Asociación en el comunicado. Además, los jubilados recordaron que la Superintendencia fue creada para supervisar la solvencia de las entidades previsionales y proteger los derechos de jubilados y pensionados.

“No pedimos privilegios”

La Asociación afirmó que la mora en los pagos ya se arrastra desde hace más de dos años y medio y, además, denunció que los adultos mayores son “condenados a vivir en la incertidumbre” mientras las soluciones se postergan.

“No pedimos privilegios; exigimos únicamente el cumplimiento de un derecho adquirido tras años de servicio y aportes”, expresa el documento.

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También cuestionaron que los haberes no hayan sido abonados ni siquiera en fechas especiales y feriados, lo que consideran un incumplimiento de la misión esencial de la Caja Municipal.

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Llamado a la ciudadanía

Finalmente, la organización pidió a los medios de comunicación y a la ciudadanía acompañar y visibilizar el reclamo para que las autoridades responsables adopten medidas urgentes que restablezcan la regularidad de los pagos y garanticen la sostenibilidad del sistema previsional.

“Solo exigimos el cumplimiento de nuestro legítimo derecho a percibir nuestros haberes y el respeto a la dignidad de los jubilados y pensionados municipales”, concluye el comunicado.