Caja Municipal: aparecen pasacalles denunciando falta de pago a jubilados y pidiendo intervención

Pasacalles con mensajes de protesta relacionados con la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal fueron instalados en distintos puntos del microcentro de Asunción para reclamar una intervención de la institución y una solución a los retrasos en el pago de haberes.

Los carteles también expresan pedidos de justicia ante la situación que atraviesan los beneficiarios y cuestionan la gestión de las autoridades de la entidad previsional.

Uno de los mensajes exhibidos hace referencia a la situación financiera de la institución y al tiempo transcurrido sin avances en los reclamos.

“La Caja Municipal de todo el país en quiebra, dos años y medio sin justicia. Intervención ya. Sra. Superintendenta”, dijo.

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Denuncian retraso en el pago a jubilados

En un segundo cartel se apunta a la falta de cobro de haberes por parte de los jubilados, quienes, según las denuncias, llevan varios meses sin percibir sus ingresos.

“Presidente y consejeros mau de la Caja Municipal están al día y los jubilados 3 meses sin cobrar”, expresó.

Otro de los mensajes difundidos reitera la misma denuncia y reclama una respuesta de las autoridades judiciales.

“Presidente y consejeros mau de la Caja Municipal están al día y los jubilados varios meses sin cobrar. Basta de injusticia”, refiere.

Cuestionamientos a autoridades de la entidad

Los reclamos expuestos en los pasacalles sostienen que, mientras persisten los atrasos en el pago de jubilaciones, los miembros directivos de la Caja Municipal continúan percibiendo sus salarios regularmente.

Hasta el momento, no se reportó una respuesta oficial de las autoridades de la institución respecto a los mensajes difundidos en el centro capitalino.

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Jubilados se manifestaron frente a la Caja Municipal

Los pasacalles aparecieron un día después de una movilización realizada por representantes de jubilados y pensionados municipales frente a la sede de la Caja, donde exigieron el pago de los haberes adeudados.

La manifestación incluyó un homenaje simbólico con velas en memoria de compañeros fallecidos durante el tiempo que lleva el conflicto, en una acción con la que buscaron visibilizar la crítica situación que atraviesa el sector.

La presidenta de la Asociación Paraguaya de Jubilados y Pensionados Municipales, Rita Duarte, sostuvo que la falta de pago de los haberes representa solo una parte de los problemas que afectan a la institución.

Según señaló, los jubilados arrastran más de dos años de incertidumbre y preocupación, mientras cuestionan la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades encargadas de administrar la Caja Municipal.