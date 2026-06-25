Yacyretá: rehabilitan esclusa de navegación luego someterla a trabajos correctivos

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a través de sus canales de comunicación, informó a las empresas del sector naviero y a los operadores del transporte fluvial, que completaron con éxito los trabajos correctivos de la esclusa de navegación de la Central Hidroeléctrica.

Indicaron que, a partir del miércoles último, “se garantiza el seguro restablecimiento de las operaciones de esclusado”. Esta importante componente de la represa estuvo fuera de servicio del 16 al 23 de este mes, según había informado la entidad.

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“Con estas obras, la entidad reafirma su compromiso con la infraestructura, la seguridad y el desarrollo de la navegación regional”, señalaron.

Finalmente, señalan desde Yacyretá “que la normalización de todas las actividades y el tránsito fluvial en una zona es de crucial importancia para nuestro país”. Explican que un elevado porcentaje del comercio exterior del Paraguay se concreta mediante el uso de la esclusa de navegación de la reprea Yacyretá, “la única en el país que cuenta con este tipo de obra hidráulica”.