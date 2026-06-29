Economía
29 de junio de 2026 a la - 12:02

MEF da a conocer monto a desembolsar para el pago a proveedores del Estado

Fachada de la sede del MEF.
Fachada de la sede del MEF.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio el monto a desembolsar para el pago a proveedores del Estado que se realizará entre hoy y mañana. Más detalles en la siguiente nota.

Por Pedro Da Ré

A través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), el MEF realizará entre hoy y mañana un desembolso de G. 26.885 millones para honrar compromisos con los proveedores del Estado.

Indican que con esto serán procesadas las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas a la DGTP desde el martes 23 hasta el viernes 26 de junio de 2026, correspondiente a compromisos financiados con Fuente 10 “Recursos del Tesoro”.

De esta manera, el MEF realiza el proceso de transferencias de manera sostenida, conforme a la fecha presentación de las STR ingresadas por las instituciones públicas.

El calendario detallado de pagos está disponible en el sitio web institucional (www.mef.gov.py), en el apartado Consulta Ciudadana – Calendario de Pagos – Pago a Proveedores.

Sin embargo, al ingresar a la sección indicada solo se encuentra la planilla de calendario de pagos a proveedores y acreedores del Estado con fuente de financiamiento 10 de las STR ingresadas desde el lunes 15 hasta el viernes 19 de junio.

Lea más: MEF pagó más de US$ 30 millones a proveedores del Estado

Documento con información sobre pagos a proveedores, con encabezados y secciones claramente visibles.
Lista de calendario de pagos a proveedores y acreedores del Estado con Fuente de Financiamiento 10.

Calendario de pagos del MEF

Asimismo, esta información puede ser consultada en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py), en la sección Compras Públicas, submenú Pagos, dentro del calendario correspondiente del MEF.

Los datos también se encuentran en la sección “Enlaces de interés” del portal del Sistema de Proveedores del Estado (SIPE).