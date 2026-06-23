MEF pagó más de US$ 30 millones a proveedores del Estado

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que este martes desembolsó G. 184.195 millones (US$ 30,20 millones) a proveedores y acreedores del Estado, pot compromisos vinculados a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas en la semana correspondida entre el lunes 15 y viernes 19de junio de este año.

El boletín informativo que remitió la cartera de Economía señala que pagaron G. 776 millones con Fuente 10, G. 132.120 millones abonaron con Fuente 20 y G. 51.299 millones con Fuente 30.

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Los pagos corresponden a proveedores de los ministerios de Desarrollo Social, de Salud Pública, de Defensa Pública, de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, de Obras Públicas y Comunicaciones, de Agricultura y Ganadería, de Economía y Finanzas, Presidencia de la República, Corte Suprema de Justicia, entre otras instituciones del Estado.

El MEF refiere que la Tesorería Pública realiza el proceso de transferencias de recursos de manera sostenida, conforme a la fecha de presentación de las STR ingresadas por las instituciones públicas.

Calendario de pagos disponibles en la web

La cartera económica refirió, además, que el calendario detallado de pagos se encuentra disponible en el sitio web institucional, en el apartado Consulta Ciudadana – Calendario de Pagos – Pago a Proveedores. También puede visualizarse en el portal denominado Servicios en Línea.

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Asimismo, esta información puede consultarse en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la sección Compras Públicas, submenú Pagos, dentro del calendario correspondiente del MEF.

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