Economía
30 de junio de 2026 a la - 07:00

Día de la Fruta: Abasto Este celebrará la fecha con precios promocionales

Hombre en sudadera gris y shorts rojos selecciona frutas entre cestas coloridas en un mercado iluminado.
El Abasto Este celebrará el Día de las frutas con ofertas en el Bloque B1 del establecimiento comercial.

En el marco del Día Internacional de la Fruta, que se celebra cada 1 de julio, el Abasto Este de Minga Guazú prepara una jornada con promociones especiales para los visitantes. La iniciativa busca no solo destacar la importancia de este alimento para la salud, sino también visibilizar el trabajo del sector productivo, según informaron los organizadores.

Por ABC Color

Las frutas constituyen un pilar fundamental de una alimentación saludable, por lo que los comerciantes invitan a las familias a recorrer las instalaciones del Bloque 1 del Mercado Abasto Este para elegir el mejor producto y sacarle el máximo provecho a los precios promocionales.

“Debido al inicio de un nuevo mes, la iniciativa esta preparada para recibir a las familias que buscan opciones especiales”, señalaron los administradores del establecimiento.

Indicaron además que esta fecha tiene como objetivo promover el consumo de frutas y reconocer la labor de los productores nacionales y extranjeros que apuestan por la cosecha de alimentos frescos y saludables.

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Abasto Este y la comercialización de productos

Según informaron, las ofertas estarán vigentes este miércoles 1 de julio, de 07:00 a 18:00 horas, con descuentos en distintos tipos de frutas. También precisaron que las promociones no se limitarán a las frutas, ya que también incluirán distintas verduras.

Entre las ofertas anunciadas, detallaron que en el Comercial Marcelo la banana se venderá a G. 7.000 la docena, mientras que en Comercial Universal habrá cuatro manzanas por G. 10.000.

Hombre de espaldas en camiseta negra y gorra organiza naranjas, rodeado de frutas y decoraciones coloridas en un mercado.
Un hombre clasifica naranjas en un mercado, rodeado de productos frescos y un ambiente colorido.

Asimismo, en Comercial Johana y Jonhy ofrecerán piña nacional de dos kilos a G. 10.000 la unidad. En el local de la Asociación de Productores El Triunfo, la mandarina nacional costará G. 4.000 por kilo y el paquete de kiwi de 600 gramos se comercializará a G. 17.000.

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Por su parte, en Comercial Selfs habrá cuatro peras por G. 10.000 y en Comercial Diana la naranja seleccionada se venderá a G. 5.000 el kilo.

Frutas de temporada

“La banana y la manzana suelen figurar entre los productos más demandados por los consumidores. Aunque los cítricos como la mandarina y la naranja registran una alta demanda debido a la temporada”, agregaron.

Día de la fruta
Día de la fruta

La jornada de descuentos también incluirá cajas y bolsas de frutas. El mercado Abasto Este está ubicado sobre la Ruta PY02, en el kilómetro 317 (conocido localmente como Km 14,5), en la ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.