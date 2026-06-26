Más que las heladas, las lluvias preocupan al sector frutihortícola

Si bien las heladas ya afectaron cultivos de productores agrícolas en algunas zonas del país, según reportes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), desde uno de los gremios de productores frutihortícolas del Paraguay señalaron que existe otra preocupación para el sector.

En ese sentido, el presidente de la Asociación de Productores Frutihortícolas del Paraguay, Ariel Galeano, comentó a ABC que, además del frío extremo registrado en algunas localidades productivas, otro factor que está afectando el desempeño de los cultivos son las lluvias.

Según Galeano, las constantes precipitaciones están provocando un exceso de humedad que afecta a las plantaciones y constituye uno de los “principales desafíos” que enfrenta actualmente el sector, debido a que gran parte de la producción se realiza a “campo abierto”.

“Cerca del 50% de la producción frutihortícola aún se encuentra en las fincas sin poder ser retirada para su comercialización”, señaló.

Reiteró que el exceso de agua termina afectando a las plantaciones y comprometiendo la producción.

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El gremialista agregó que la situación genera incertidumbre, más aún considerando que para los próximos días se esperan nuevas precipitaciones.

Heladas en zonas productivas

Por otro lado, con el descenso de temperatura esta semana, de acuerdo con el MAG, se tuvieron heladas en varias localidades.

En ese aspecto, Galeano comentó que en la localidad de Arroyos y Esteros generalmente no se registran episodios tan intensos como se tiene en Caaguazú.

Indicó que en ese departamento se constatan temperaturas más bajas y que los productores están tratando de proteger sus cultivos mediante distintas estrategias, como el uso de mantas térmicas.

“Algunos compañeros tienen las condiciones para comprar la infraestructura necesaria, como la manta térmica, y otros queman cubiertas para generar calor. Es un método que se utiliza para defender la producción y salvar, por lo menos, la mitad de las plantaciones”, acotó.

Ante esta situación, el dirigente sostuvo que los cultivos más expuestos a las condiciones extremas de frío son el tomate y el locote, aunque no descartó que otros rubros también puedan verse afectados.

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Consultado sobre si están recibiendo algún tipo de asistencia o únicamente recomendaciones por parte del MAG para hacer frente a las heladas, mencionó que técnicos de la institución realizan verificaciones en campo y que las recomendaciones brindadas por el ente estatal también son clave.

Precios estables por ahora

Respecto a los precios de las frutas y verduras, indicó que podrían aumentar para el consumidor si el impacto climático de la helada se agrava. Sin embargo, alegó que por el momento no se prevé un efecto significativo, pese a las bajas temperaturas registradas hasta ahora.

“Este viernes, en la planilla de costos compartida por la Dirección de Comercialización del MAG, el precio de una bolsa de tomate supera los G. 200.000, lo que es normal, porque nosotros en finca estamos vendiendo a G. 8.000 o G. 9.000 el kilo”, precisó.

Sostuvo que se trata de un valor “justo” para el productor, considerando que alrededor que más de la producción no está saliendo de las fincas en especial en algunas localidades que recibieron importantes precipitaciones.

Plan “Tomate Todo el Año”

Desde el año pasado, el MAG impulsa el programa “Tomate Todo el Año”. Al respecto, Galeano afirmó que el cultivo se está desarrollando “favorablemente” y que no se está recurriendo a importaciones.

“Estamos abasteciendo el mercado local con producción nacional porque en casi todos los departamentos se está produciendo tomate. Esperemos que el plan siga funcionando y que el clima acompañe”, concluyó.