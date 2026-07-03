Implementación del RUN agilizó la rúbrica de libros, afirma contadora 

En enero de 2026, el Presidente Santiago Peña firmó el decreto mediante el cual reglamentó la Ley 7424/25 que creó el Registro Unificado Nacional (RUN). Se trata de una fusión de la Dirección General de los Registros Públicos, dependiente de la Corte Suprema de Justicia; el Servicio Nacional de Catastro, que se encontraba vinculado a Tributación del entonces Ministerio de Hacienda (hoy Economía);y el Departamento de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Al respecto, la directora de Educación del Colegio de Contadores del Paraguay (CCP), Alba Talavera, comentó los cambios introducidos. “La implementación del Registro Unificado Nacional (RUN) generó una mejora en los tiempos de tramitación de la rúbrica de libros para los contadores”, afirmó.

La profesional explicó en conversación con ABC Color que, en el caso del sector contable, los procesos vinculados a la rúbrica de libros son hoy más ágiles que con el sistema anterior, principalmente por la digitalización de los trámites.

“Para nosotros mayormente no hay mucho drama. Un expediente entra y la rúbrica hoy día ya sale en forma digital; te envían un correo”, destacó Talavera.

Indicó la profesional que actualmente con la aprobación de estos trámites, la demora se redujo a alrededor de 15 días, mientras que anteriormente el proceso podía extenderse entre dos y tres meses.

Recordó que, con el esquema anterior, cuando la rúbrica era de menos de 1.000 hojas, era necesario imprimir toda la documentación y presentarla físicamente para que cada hoja fuera sellada de manera individual.

RUN incorporó facilidades para contadores

Además, mencionó Talavera que el RUN incorporó otras facilidades para los profesionales contables. “Desde enero se empezó a implementar este sistema y sí, totalmente nos facilitó más el trabajo”, aseguró.

Entre esas facilidades, detalló la posibilidad de que los propios contadores firmen determinados documentos y gestionen la liquidación de tasas, procedimientos que anteriormente requerían necesariamente la intervención de un abogado o un escribano.

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Diferente realidad para escribanos

Talavera aclaró que los cuestionamientos realizados por algunos escribanos sobre el funcionamiento del RUN no reflejan la realidad del sector contable, ya que ambos gremios gestionan trámites diferentes.

Finalmente explicó, que mientras los contadores trabajan principalmente con la rúbrica de libros, los escribanos realizan inscripciones y modificaciones societarias, procesos que presentan una mayor complejidad y sobre los cuales se concentran la mayoría de las quejas.

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